Самые распространенные причины головной боли по утрам

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С этой проблемой сталкивался каждый.От головной боли часто страдают люди после 25 лет. Но медики в один голос утверждают – терпеть ее нельзя, а причины такого явления могут быть самыми разными. Но, как правило, есть пять самых основных.Причина 1 – недостаточное количество снаЧтобы организм отлично функционировал, и не было никаких трудностей в его работе, человеку требуется около 7-8 часов в сутки для крепкого непрерывного сна.Причина 2 – переизбыток снаСпите больше девяти часов – понижается уровень серотонина. Как правило, это происходит на выходные, когда человек позволяет себе спать дольше обычного.Причина 3 – всему виной эндорфиныИз-за недостатка эндорфина, гормона счастья, у некоторых даже может развиваться мигрень. Секс перед сном – лучший способ повысить уровень эндорфинов с утра.Причина 4 – алкогольЕсли вы пили вечером – не рассчитывайте на отсутствие головной боли утром. Таблетка и или рассол вам в помощь.Причина 5 – назойливый храпЕсли храпите вы – у вас сонный апноэ. Удушье, одышка, временная остановка дыхания ночью – это все следствие храпа.