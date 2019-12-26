Самые распространенные причины головной боли по утрам

С этой проблемой сталкивался каждый.

От головной боли часто страдают люди после 25 лет. Но медики в один голос утверждают – терпеть ее нельзя, а причины такого явления могут быть самыми разными. Но, как правило, есть пять самых основных.

Причина 1 – недостаточное количество сна

Чтобы организм отлично функционировал, и не было никаких трудностей в его работе, человеку требуется около 7-8 часов в сутки для крепкого непрерывного сна.

Причина 2 – переизбыток сна

Спите больше девяти часов – понижается уровень серотонина. Как правило, это происходит на выходные, когда человек позволяет себе спать дольше обычного.

Причина 3 – всему виной эндорфины

Из-за недостатка эндорфина, гормона счастья, у некоторых даже может развиваться мигрень. Секс перед сном – лучший способ повысить уровень эндорфинов с утра.

Причина 4 – алкоголь

Если вы пили вечером – не рассчитывайте на отсутствие головной боли утром. Таблетка и или рассол вам в помощь.

Причина 5 – назойливый храп

Если храпите вы – у вас сонный апноэ. Удушье, одышка, временная остановка дыхания ночью – это все следствие храпа.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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