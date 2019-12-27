Как повысить стрессоустойчивость: 6 эффективных советов

Воспользуйтесь нехитрыми советами, чтобы повысить свою уравновешенность.Экономическая ситуация в стране, трудности в общении с коллегами, плохое самочувствие — причин для стрессов на работе может быть много. Но мы расскажем, как повысить стрессоустойчивость, чтобы защитить себя от лишних переживаний.1. Позаботьтесь о своем организме Это значит, что вам надо побаловать себя чем-то вкусненьким, подбодрить себя, повысить настроение. Забота об организме в период стрессов — залог хорошего самочувствия.2. Поймите, от чего ваш организм испытывает стресс И поработайте с раздражителем.Раздражительность, замкнутость, неуверенность в себе — это еще не все последствия стрессов. Вам нужно понять, что является вашим раздражителем. С ним надо либо бороться, либо игнорировать его (пока на это хватает терпения).3.Расставьте приоритеты И организуйте свою работу так, словно вы перфекционист. В вашей работе должен присутствовать порядок. Чтобы лишний раз не нервничать, постарайтесь разложить все документы, файлы и папки по полочкам.4. Эмпатия — наше все Во избежание стрессов научитесь чувствовать и понимать, какие эмоции испытывают люди, которые вас окружают. Подготовьте себя к переменам их настроения. Предупрежден — значит защищен.5. Скажите вредным привычкам «нет» Мы говорим сейчас не только о курении, но и о прокрастинации, когда вы пролистываете ленту в Фэйсбуке. Только подумайте о том, что кто-то может случайно в нее заглянуть, придя к вам с вопросом. Как избежать такой стрессовой ситуации? Не открывать Фэйсбук. Все просто!6. Перенимайте навыки у коллег Наверняка ваши коллеги работают в этом офисе уже не первый день и знают, как отбиваться от плохого настроения начальника. Поговорите с ними об этом и попробуйте перенять их опыт.