Назван самый полезный сок для почек

Людям, у которых есть проблемы с почками, медики рекомендуют пить грейпфрутовый сок.

Если, конечно, он не противопоказан вам по другим заболеваниям.

Ученые Лондонского университета, обнаружили в грейпфруте вещество, которое может предотвращать образование кист в почках.

Это вещество называется нарингенин и также присутствует в других цитрусовых. Оно успешно блокирует образование кист в почках — эффект, который возникает при поликистозе почек, регулируя белок PKD2, ответственный за это.

Это исследование было опубликовано накануне Всемирного дня почки, который отмечается во всем мире 13 марта и направлен на повышение осведомленности о важности почек и факторах риска развития заболевания почек.

Открытие преимуществ нарингенина может оказаться жизненно важным шагом в деле будущего лечения и профилактики заболевания почек, говорят авторы исследования.

Один из них, профессор Робин Уильямс, сказал: «это открытие имеет жизненно важное значение, помогая нам понять, как можно контролировать поликистоз почек.

Болезни почек являются изнурительным состоянием, которое может привести к летальному исходу и поиск эффективного лечения их является действительно неотложным приоритетом ученых».
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