Проверенные народные средства для очищения организма

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3 лучших рецепта детоксикации.В организм человека вредные вещества могут проникать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. Токсические вещества нарушают нормальный химический баланс или вмешиваются в естественные химические процессы организма.Некоторые из них могут быть особо опасными, препятствуя или мешая жизненно важным функциям организма, делая его слабым или больным.У организма человека есть свои естественные механизмы детоксикации, с помощью которых он пытается себя очистить — это пищеварительная система, дыхательная система, система мочевыделения и кожные покровы. Помощь организму избавиться от всего ненужного и ядовитого помогут простые и доступные натуральные средства.Рецепт 1. Яблоко и корица.Тонко нарежьте одно яблоко и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. л. молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня.Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.Рецепт 2. Лимонный сок и мед.2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, за полчаса до завтрака.Это средство поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии!Рецепт 3. Имбирный напиток.Небольшое количество свежего корня имбиря (3–4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 мин., процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение дня по 100–150 мл за полчаса до еды.В результате употребления данного средства нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие.