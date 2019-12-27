Психолог рассказала, как правильно идти в отпуск

Обязательно посвятите часть вашего отпуска медитацииК сожалению, не все люди ждут отпуска с вдохновением и хорошим настроением. Многие бояться такого массива свободного времени, поскольку живут под гнетом общества и не умеют планировать свое время.«Летний, более расслабленный ритм жизни не подходит людям активным, тем, кто больше склонен действовать, а не чувствовать. Отсутствие неотложных дел и четкого расписания может спровоцировать погружение в неприятные мысли. Свободное время словно приглашает к подведению итогов, которое, в свою очередь, вызывает чувство неудовлетворенности», — рассказала эксперт.По словам Мельниковой, несмотря на ощущение тревоги, от отпуска отказываться нельзя, поскольку это лишь увеличит градус психоэмоционального напряжения, что впоследствии может ухудшить работу нервной системы и способствовать нервному срыву и депрессиям.«Если вы испытываете тревогу перед отпуском, то, первое, что я порекомендую, это плавно «отпускать» работу. Не стоит сразу же в день начала отпуска отправляться в путешествие. Лучше остаться дома, выспаться, сделать домашние дела, вести себя так, как будто это просто выходной. Такой плавный переход может занять несколько дней, однако он поможет вашему сознанию адаптироваться к большому количеству свободного времени», — добавила специалист.Психолог также подчеркнула, что в случае тревожных ощущений, не стоит соглашаться на отпуск в «чужом» вкусе. Давление общества, которое говорит нам о прелестях моря и пляжей и так далее, может стать очередным стрессовым фактором. Лучше всего четко расставить приоритеты и отправляться туда, куда вам действительно хочется.«И напоследок: обязательно посвятите часть вашего отпуска медитации и «разговорам с самим собой»», — резюмировала Мельникова.