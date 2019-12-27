Медики назвали причины обморока и способы оказания первой помощи

Причина обморока – слишком сильное расширение сосудов, из-за чего мозг недополучает кислородОбморок – частое явление, которое может нести опасность здоровью и жизни пострадавшего. О том, как правильно оказать первую помощь при обмороке и привести человека в чувство.Причины обморокаПричина обморока – слишком сильное расширение сосудов, из-за чего мозг недополучает кислород. Обморок выступает в качестве защитной реакции организма. Головной мозг ощущает нехватку кислорода, что губительно для нейронов, после чего подает команду организму на улучшение кровообращения. Способствует этому горизонтальное положение, при котором работа сердца несколько улучшается.Основными причинами обморока являются:— Нервное потрясение, испуг или внезапная боль, из-за чего у человека резко падает артериальное давление;— Общая слабость организма, которая сопровождается нервным истощением. Постоянные волнения и плохое питание могут стать ключевыми факторами возникновения обморока;— Длительное нахождение в помещении с низким содержанием кислорода;— Длительное пребывание в стоячем положении без движения.Основные симптомы обморока – потеря сознания, редкое дыхание, слабый пульс, тошнота, головокружение, пелена в глазах.Обморок и потеря сознанияОбморок представляет собой кратковременную потерю памяти, при которой не отмечается снижение мышечного тонуса, а защитные рефлексы не исчезают. Таким образом, при обмороке человек не задыхается. Что касается потери сознания, то в данном случае расслабление мышц приводит к западанию языка, что влечет за собой закупорку дыхательных путей.В ряде случаев обморок действительно переходит в потерю сознания, что представляет серьезную опасность для пострадавшего. Часто это происходит из-за сильного удара головой при падении. В таком случае при обмороке у пострадавшего могут развиваться судороги, которые свидетельствуют о восстановлении нормального уровня кровообращения в мозге.Как оказать первую помощь при обмороке— Если у пострадавшего нет проблем с дыханием, уложите человека на спину, немного приподняв ноги. Убедитесь в том, что у пострадавшего свободное дыхание и прощупывается пульс;— Расстегните всю сдавливающую и стесняющую одежду, в частности, пояс и воротник.Смочите лицо пострадавшего холодной водой, это поможет улучшить кровообращение в мозге;— Если во время обморока у пострадавшего отмечается рвота, расположите его голову набок, чтобы исключить вероятности захлебывания рвотной массой;— Если после нескольких минут пострадавший не приходит в себя, немедленно вызывайте скорую помощь;— Если есть возможность – напоите пострадавшего горячим чаем, после чего помогите ему приподняться и сесть. Не нужно спешить ставить его на ноги.