Медики рассказали, какие продукты препятствуют появлению рака кишечника

Это продукты насыщенные жирными кислотами Омега-3Насыщенная жирными кислотами Омега-3 диета способна противостоять раку кишечника, как выяснили эксперты в области здорового питания.Употребление форели, грецких орехов и семян чиа может помочь нашему организму в сражении с раком кишечника, как показывает исследование ученых из Университета Абердина.Данные продукты питания насыщены жирными кислотами Омега-3, которые не дают смертельно опасным опухолям распространяться по организму. После употребления этой пищи жирные кислоты начинают расщепляться и выпускать молекулы-метаболиты, которые прямо атакуют злокачественные клетки. Это первое исследование, установившее прямую связь между подобными продуктами питания и шансами на выживание пациентов с раком кишечника.В ходе исследования ученые оценивали количество метаболитов, которые производятся в момент расщепление жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти кислоты содержатся в курице, яйцах, а также орехах. Эффект данных кислот оценивался на 650 пациентах с раком кишечника. Затем их показатели выживаемости сопоставили с результатами другой группы пациентов, которые не употребляли такого количества кислот. Результаты показали, что именно те люди, в организме которых отмечался наивысший уровень сражающихся с раком метаболитов, обладали самыми большими шансами на победу над болезнью. В их организме опухоли распространялись меньше, а вот в организме тех, кто не слишком жаловал жирные кислоты, они чаще давали метастазы, снижая шансы на выживаемость.До проведения этого исследования науке мало было известно о свойствах жирных кислот Омега-3 и Омега-6 влиять на лечение рака. Полученные выводы являются важными, поскольку они открывают новые возможности в понимании развития болезни и повышении выживаемости людей, которые с ней столкнулись.