Поздняя менопауза влияет на здоровье

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Поздняя менопауза уменьшает риск инсульта, как выяснили гинекологи.Каждый дополнительный год женской фертильности сокращает опасность смертельно опасного нарушения в работе мозга на 3%.Чем позднее женщина вступает в менопаузу, тем меньше ее последующий риск инсульта. Если репродуктивный период жизни женщины составляет от 36 до 40 лет, то в этом случае ее организм получает максимально возможную защиту от инсульта и стенокардии. Результаты этого исследования говорят о защитной роли гормона эстрогена в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее ученые доказали, что эстроген делает кровеносные сосуды более гибкими, позволяя им расширяться и сокращаться. Отсутствие гибкости кровеносных сосудов — широко известная причина болезней сердца.Исследователи из Университета Флориды проанализировали информацию по 3 081 женщине старше 60 лет. Они узнали о том, когда у них впервые начались месячные, а также когда они вступили в менопаузу. Женщин разделили на две группы в зависимости от того, прошло ли 30 лет и более между первыми месячными и последними, или этот срок был меньшим. Также участниц исследование спрашивали о том, сталкивались ли они с болезнями сердца и сосудов.Анализ полученной информации показал, что большая продолжительность репродуктивного периода жизни существенно уменьшает риск инсульта и стенокардии. Каждый дополнительный год репродуктивного периода уменьшал риск этих нарушений на 3%. Автор исследования относят данный эффект за счёт кардиопротекторной силы эстрогена.Кроме того, практикующие врачи теперь могут оценивать вероятность развития сердечно-сосудистых болезней у женщин на основе продолжительности их репродуктивного периода жизни, а не только исключительно по возрасту. Врачам необходимо брать во внимание кумулятивное воздействие половых гормонов вроде эстрогена.