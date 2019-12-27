Ученые рассказали о необычном способе борьбы с мигренью

Наиболее открытые люди значительно реже сталкивались с мигренямиУченые советуют не бросаться к таблеткам при каждом новом приступе мигрени. Обезболивающий лечебный эффект дают новые впечатления и интеллектуальное любопытство.Желание получать новые впечатления снижает риск мигрени, как показало исследование ученых из Semmelweis University в Будапеште.Способность нарушать привычную рутину предотвращает головные боли среди жертв депрессий. Однако невротизм (особенность характера, связанная с нервозностью и раздражительностью) увеличивает риск мигреней. Авторы исследования утверждают, что люди, открытые к новым впечатлениям, получают определенную защиту от головных болей. Результаты исследования обеспечивают более глубокое понимание психологической подоплеки мигрени, а также помогают в разработке новых стратегий ее профилактики и лечения.Венгерские исследователи проанализировали связь между особенностями характера человека, мигренями и наличием депрессии у более чем 3 000 жертв этого психического расстройства. Депрессия давно связана с повышенным риском мигреней. Участников исследования разделили по группам в зависимости от их открытости, экстравертности, невротизму и некоторым другим свойствам характера. Результаты показали, что наиболее открытые люди значительно реже сталкивались с мигренями.Защитный эффект оказывали такие свойства характера, как интеллектуальное любопытство, стремление к новым впечатлениям вместо рутины и артистические интересы. У тех участников исследования, которые показывали максимальные высокие оценки по шкале невротизма, риск мигрени был также самым большим. Авторы исследования не могут сказать, каким образом тяга к новым впечатлениям снижает риск мигреней у жертв депрессий. Вполне возможно, что эта особенность характера говорит о каких-то рисунках в работе мозга, которые защищают от изматывающих головных болей.