Как справиться без таблеток со стрессом и тревогой

Избавьте себя от этого тревожного состояния.Страдаете от тревоги и беспокойства? Расстроены личной жизнью/здоровьем/материальным положением/работой/семьей (нужное подчеркнуть)? Ваше сердце бьется быстрее, дыхание становится поверхностным и коротким, а мысли замедляются?Если вы не готовы контролировать свою тревожностью с помощью лекарств, можно попробовать использовать натуральные средства, помогающие избавиться от тревожности и беспокойства.РомашкаЕсли вы нервничаете, заварите себе чашечку ромашкового чая. Это поможет вам успокоиться. Исследования показали, что ромашковый чай помогает даже в борьбе с генерализованным тревожным расстройством.Зеленый чайОдной из причин успокаивающих свойств зеленого чая является содержание L-теанина, аминокислоты, которая нормализует давление и сердечный ритм, а также снижает беспокойство.ХмельДа, это именно тот хмель, из которого готовят пиво, но в этом виде вы не ощутите его седативные свойства. Для того, чтобы получить успокаивающий эффект, воспользуйтесь аромамаслами. Хмель можно сочетать с валерианой, ромашкой или мятой.ВалерианаНекоторые травы уменьшают беспокойство, но не обладают седативным эффектом. Чего не скажешь о валериане. Валериана – отличный помощник от бессонницы и тревожности.Валериана обладает неприятным запахом, поэтому ее чаще всего употребляют в виде капсул или настойки.МелиссаМелисса используется в лекарственных целях еще со времен средневековья. Мелисса помогает справиться со стрессом, уменьшить беспокойство и избавиться от бессонницы. Следует помнить о том, что прием большого количества мелиссы может спровоцировать противоположный эффект и вызвать еще большую тревожность.СпортЗанятия спортом оказывают полезное действие на ваш мозг, а также являются отличным средством для борьбы с депрессией и тревожностью.ПассифлораПассифлора – трава, обладающая успокаивающим эффектом. Средство также помогает справиться с бессонницей.ЛавандаАромат лаванды обладает успокаивающим эффектом. Одно исследование показало, что лаванда уменьшает симптомы тревоги при генерализованном тревожном расстройстве так же эффективно, как лоразепам.Омега-3Польза рыбьего жира для сердца известна всем, однако не все знают, что рыбий жир защищает от депрессии. Напомним, что омега-3 кислоты легче всего получить из масляной рыбы, такой как лосось. Большое количество омега-3 содержится также в анчоусах, сардинах и мидиях.СаунаНе задумывались ли вы о том, почему вы чувствуете себя так спокойно после сауны или бани? Разогрев тела снимает мышечное напряжение и беспокойство, а также помогает улучшить настроение и снять тревожность.