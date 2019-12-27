Как справиться без таблеток со стрессом и тревогой
Страдаете от тревоги и беспокойства? Расстроены личной жизнью/здоровьем/материальным положением/работой/семьей (нужное подчеркнуть)? Ваше сердце бьется быстрее, дыхание становится поверхностным и коротким, а мысли замедляются?
Если вы не готовы контролировать свою тревожностью с помощью лекарств, можно попробовать использовать натуральные средства, помогающие избавиться от тревожности и беспокойства.
Ромашка
Если вы нервничаете, заварите себе чашечку ромашкового чая. Это поможет вам успокоиться. Исследования показали, что ромашковый чай помогает даже в борьбе с генерализованным тревожным расстройством.
Зеленый чай
Одной из причин успокаивающих свойств зеленого чая является содержание L-теанина, аминокислоты, которая нормализует давление и сердечный ритм, а также снижает беспокойство.
Хмель
Да, это именно тот хмель, из которого готовят пиво, но в этом виде вы не ощутите его седативные свойства. Для того, чтобы получить успокаивающий эффект, воспользуйтесь аромамаслами. Хмель можно сочетать с валерианой, ромашкой или мятой.
Валериана
Некоторые травы уменьшают беспокойство, но не обладают седативным эффектом. Чего не скажешь о валериане. Валериана – отличный помощник от бессонницы и тревожности.
Валериана обладает неприятным запахом, поэтому ее чаще всего употребляют в виде капсул или настойки.
Мелисса
Мелисса используется в лекарственных целях еще со времен средневековья. Мелисса помогает справиться со стрессом, уменьшить беспокойство и избавиться от бессонницы. Следует помнить о том, что прием большого количества мелиссы может спровоцировать противоположный эффект и вызвать еще большую тревожность.
Спорт
Занятия спортом оказывают полезное действие на ваш мозг, а также являются отличным средством для борьбы с депрессией и тревожностью.
Пассифлора
Пассифлора – трава, обладающая успокаивающим эффектом. Средство также помогает справиться с бессонницей.
Лаванда
Аромат лаванды обладает успокаивающим эффектом. Одно исследование показало, что лаванда уменьшает симптомы тревоги при генерализованном тревожном расстройстве так же эффективно, как лоразепам.
Омега-3
Польза рыбьего жира для сердца известна всем, однако не все знают, что рыбий жир защищает от депрессии. Напомним, что омега-3 кислоты легче всего получить из масляной рыбы, такой как лосось. Большое количество омега-3 содержится также в анчоусах, сардинах и мидиях.
Сауна
Не задумывались ли вы о том, почему вы чувствуете себя так спокойно после сауны или бани? Разогрев тела снимает мышечное напряжение и беспокойство, а также помогает улучшить настроение и снять тревожность.
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