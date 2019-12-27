Педиатры напомнили основные правила закаливания детей

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Закаливание ребенка помогает сделать организм малыша более устойчивым к простуде.В первые три года жизни у ребенка происходит формирование всех его функций в организме. Именно поэтому некоторые люди утверждают, что своевременное закаливание ребенка помогает в будущем быстро поднять иммунитет и сделать организм малыша более устойчивым к различным простудным и сезонным заболеваниям.На сегодняшний день существует очень большое количество способов закаливания ребенка, прежде чем приступать к этому серьезному шагу, нужно выбрать тот способ, который подойдет именно вашему чаду.Неправильный метод может не просто не подействовать, а даже навредить, поскольку неокрепший организм ребенка очень сильно подвержен воздействию внешней среды. Таким образом, неправильное закаливание может привести к переохлаждению организма, что в свою очередь повлечет за собой хронические простудные заболевания.Для того чтобы выбрать оптимальный способ, вам нужно обратиться к врачу, он сможет посоветовать вам тот метод, который подойдет вашему ребенку и не навредит ему.Одними из самых распространенных закаливаний в этом возрасте являются методики принятия гигиенических ванн и закаливание посредством обливания ног.Закаливание посредством обливание ног не должно повторяться чаще, чем два раза в день, а длительность данной процедуры не должна превышать 30 секунд. Для того чтобы сделать данную процедуру, необходимо взять воду температуры 34-36 градусов и потихоньку лить на ноги, далее обязательно нужно тщательно просушить ноги теплым полотенцем и сверху надеть теплые носки! Данный метод стоит повторять в течение одного месяца, а далее необходим отдых организму.Закаливание по средствам гигиенических ванночек применяется также, довольна часто, для этого понадобиться такая же вода, как и в предыдущем случае, только в данном варианте ступни ребенка опускаются в тазик с водой, а не обливаются ею на 30 секунд. После того как вы вынете ноги, нужно растереть ноги и надеть теплую одежду. Такой метод длиться также сроком в один месяц.Перед тем, как приступать к процедурам обязательно проконсультируйтесь с врачом!