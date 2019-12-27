Врачи подсказали, как быстро избавиться от боли в спине

Массаж определенных точек облегчит симптомы боли.К сожалению, миллионы людей испытывают боль в спине, которая часто слишком болезненна и почти невыносима, и никто не знает, эффективный способ ее облегчения.Даже при том, что традиционная медицина может обеспечить различные методы лечения множества распространенных проблем,для боли в спине достаточно сложно что-то найти.С другой стороны, традиционная медицина, особенно древняя китайскаямедицина, эффективно лечит хронические проблемы с помощью акупунктуры.Энергетические меридианы проходят по всему организму и влияют на его функцию. Болезни являются результатом поврежденного потока энергии через меридианы, поэтому поврежденные органы можно излечить путем создания надлежащего потока энергии по меридианам. Этого можно добиться путем давления на определенные точки на теле.Массаж определенных точек облегчит симптомы боли в суставах, ногах и бедрах. Регулярное стимуляция полностью облегчит боль. Ниже представлены три точки, которые нужно знать, чтобы решить проблему со спиной и болью в суставах:Стимуляция первой точки, GB29, расположенной на стыке таза и бедра, облегчит боль в бедрах, и суставах.Давление на точку GB 30, которая расположена немного ниже и зади ягодиц, на задней части тазовой кости, облегчит боль в суставах, нижней части спины, бедрах и плечах.Третья точка — B 54, находится сразу за коленом. Ее стимуляция расслабит мышцы и облегчит боль в бедрах и в нижней части спины.Регулярная стимуляция этих трех точек поможет вам облегчит боль в спине и боли в суставах навсегда!