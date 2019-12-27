Эти продукты эффективно справляются с грибковой инфекцией

Они обладают противогрибковыми свойствами.Грибковая инфекция — это распространенное заболевание, которое возникает в том случае, когда грибок типа Кандида (а он живет у нас во рту и в кишечнике) начинает интенсивно расти из-за каких-либо изменений в окружающей среде или же определенных стимулов.Употребление лекарственных препаратов, неправильное питание и токсины, находящиеся в окружающей среде, являются одними из факторов, которые нарушают баланс этого вида грибка в нашем организме.Когда его становится слишком много, он может «пройти» сквозь стенки кишечника и попасть непосредственно в кровоток, а там уже высвободит все свои токсины и нанесет организму вред.Как правило, это не самая серьезная проблема, с которой мы можем столкнуться, но лучше всего решить ее своевременно, чтобы избежать риска дальнейшего распространения инфекции.И хорошая новость заключается в том, что для этого совсем не обязательно прибегать к помощи агрессивных лекарственных средств. Нежелательных побочных эффектов легко можно избежать!Остановить рост и распространение грибка возможно, лишь включив в свой рацион продукты с противогрибковыми свойствами.1. Кокосовое маслоОрганические кокосовое масло содержит вещество с противогрибковыми свойствами, известное как каприловая кислота.Его потребление в малых дозах позволяет справиться с грибком и остановить его рост (на стенках грибка появляются маленькие отверстия).2. ЧеснокЧеснок известен во всем мире как самый мощный природный антибиотик. Так что это будет одним из лучших альтернативных вариантов для того, чтобы препятствовать росту кандиды.Входящие в его состав соединения серы, в особенности аллицин, действуют как натуральные противогрибковые средства, они изменяют благоприятную среду для роста и распространения грибка, делая ее более непригодной для этого.3. Яблочный уксусОрганический яблочный уксус, то есть тот, что не подвергался каким-либо процессам обработки, содержит кислотные соединения, которые не только борются с самим грибком, но и изменяют благоприятную для его развития среду.На сегодняшний день еще недостаточно проведенных научных исследований, доказывающих эти преимущества, но все указывает на то, что яблочный уксус содержит активные ферменты, помогающие победить грибок.4. ЛимоныЛимоны и лаймы являются наиболее предпочтительными представителями цитрусовых, чтобы изменить благоприятную среду для роста грибка и остановить его распространение.Щелочные свойства лимона уменьшают избыточную кислотность в пищеварительной системе и, таким образом, ингибируют рост различных микроорганизмов.Следует также отметить минимальное содержание сахара в лимонах, а его очень любят различные бактерии и грибки.5. Клубника и другие красные ягодыКлубника и другие красные ягоды станут отличной альтернативой, чтобы справиться с данной проблемой. В них содержится большое количество витамина С, а он помогает укрепить иммунную систему.В каждых 100 г ягод содержится до 60 мг витамина С, а еще витамин А, витамины группы В и минеральные вещества.6. ИмбирьКорень имбиря имеет в своем составе такие вещества, как джинджеролы и шогаолы, они обладают противовоспалительным и противогрибковым действием, а потому будут очень полезными при борьбе с грибком.Это не самое мощное противогрибковое средство из перечисленных здесь, но оно станет отличным выбором для того, чтобы улучшить функцию выделительных органов и способствовать, таким образом, детоксикации организма.Активные соединения имбиря улучшают кровообращение, укрепляют иммунную систему и улучшают реакцию тела на микроорганизмы, которые вызывают инфекции.7. Оливковое маслоОливковое масло считается одним из самых лучших видов жиров для нашего здоровья. Это богатый источник жирных кислот Омега-3 и полифенолов, двух компонентов, которые укрепляют защитные силы организма и борются с грибком кандида.8. КорицаКорица — это специя, тоже обладающая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. При лечении кандидоза ее действие сравнимо с каприловой кислотой.Активные соединения повреждают дрожжевые клетки, препятствуя их росту и размножению и вызывая их гибель.Корица эффективно справляется с грибком кандида, бактерией H. pylori и даже с некоторыми видами паразитов.9. ЛососьЛосось также является одним из источников жирных кислот Омега-3, что делает его хорошим дополнением к лечению грибка.Его противовоспалительное действие регулирует клеточную активность в тканях и изменяет условия, которые требуются для благоприятного развития грибка.10. ГвоздикаВ гвоздике содержится вещество под названием эвгенол, оно действует как противовоспалительное и противогрибковое, и является весьма эффективным.Речь идет как о самой специи, так и о ее эфирном масле. А грибок можно победить, как внутри организма, так и внешние (наружные) его проявления.В дополнение к вышеперечисленным продуктам питания вы можете включить в свой рацион источники пробиотиков, такие как йогурт или кефир.Они очень полезны для здоровья, так как укрепляют защитные силы нашего организма и помогают восстановить естественную микрофлору.