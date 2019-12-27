4 главных мифа о раке толстой кишки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По поводу онкологии существуют масса устойчивых мифов.Ежегодно в мире раком толстой кишки заболевают 1 млн 200 тысяч человек.В подавляющем большинстве стран этот недуг стоит на втором-третьем месте в структуре онкологических болезней.Наша страна — не исключение. Одна из причин — позднее обращение к врачу и множество мифов, бытующих вокруг этого заболевания. Обратившись к специалистам, мы решили опровергнуть самые живучие из них.Миф 1. Мне 40 лет, и у меня не может быть рака.На самом деле Увы, рак толстой кишки помолодел, что во многом связано с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием, большую часть которого составляют рафинированные продукты и животные белки. И в этом смысле рак толстой кишки можно считать болезнью цивилизации. Оставшись без нагрузки, которую дают толстой кишке продукты, богатые растительной клетчаткой (овощи, фрукты, бобовые), она становится «ленивой», происходит изменение её двигательной активности, что, с одной стороны, ведёт к застою каловых масс, с другой — ускоряет рост кишечных бактерий, вырабатывающих канцерогены.Миф 2. У меня ничего не болит. Значит, я здоров/а.На самом деле На начальных этапах грозная болезнь может никак себя не проявлять: разве что неустойчивым стулом и тяжестью в прямой кишке. Но не каждый человек так внимателен к себе, чтобы заметить это. К тому же столь незначительные симптомы часто списываются на так называемый синдром раздражённой кишки, а выделение крови из заднего прохода — на геморрой. В то время как кровь в стуле — показание для эндоскопического обследования всей толстой кишки (колоноскопия).Миф 3. Колоно­скопия — это больно. От неё больше вреда, чем пользы.На самом деле Эта процедура, которую раз в пять лет должен пройти каждый человек, достигший 50?летнего возраста, не из приятных, но вполне терпима. Особенно если её проводит опытный специалист. Кстати, в последние годы в этой области произошёл невероятный прогресс. Появились специальные средства подготовки кишечника к этой процедуре, сверхтонкие и гибкие эндоскопы, которые позволяют безболезненно проводить обследование различных отделов кишечника. А замена подаваемого в просвет кишки воздуха на углекислый газ, обладающий свойством всасываться и выводиться организмом, практически сводит на нет и неприятные ощущения после исследования.Миф 4. Колоноскопия — опасная процедура: эндоскопический инструментарий может инфицировать и даже ранить пациента.На самом деле И это из разряда мифов. Перфорация кишечника во время колоноскопии — хоть и возможное, но крайне редкое явление (такая вероятность составляет 1 на 500 случаев). Что касается дезинфекции эндо­скопического оборудования, в современных клиниках оно производится с соблюдением всех стандартов. Лидирующее место занимает обработка эндоскопов при помощи автоматических моющих и дезинфицирующих машин.Словом, мифов вокруг колоноскопии немало, но практика доказывает: колоноскопия — процедура абсолютно терпимая, безопасная и необходимая. И если вы не хотите стать пациентом онколога, пройти её нужно обязательно.