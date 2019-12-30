Названы самые полезные продукты для здоровья сердца

Продукты, которые омолаживают сердце.Употребляя еду, которая является полезной для стройного тела, люди часто забывают о поддержке одного из главных органов человеческого организма – сердца.Врачи считают, что лучшими продуктами для сердца в человеческом организме является пища, богатая калием. Среди таких продуктов неоспоримыми лидерами являются мед и перга, или любые другие продукты пчеловодства. Также очень полезен яблочный уксус, ведь в этом продукте, как и в двух предыдущих, калий уже переработанный и поэтому он усваивается в организме намного лучше.Также калием богаты все бобовые (горох, фасоль и соя), картофель, капуста в свежем и квашеном виде, бананы, цитрусовые, дыни, арбузы. Калий можно найти в зеленых листовых овощах. Например, в стакане морковного фреша содержится 0,8 г калия, при том, что в сутки для нормальной работы сердца нужно 1,1-2 грамма. Среди ежедневного рациона следует выделить ржаной хлеб, рис, гречневую и пшеничную крупу.Калия также много в сухофруктах (лидирует курага) и в орехах — особенно в миндальных и кедровых.