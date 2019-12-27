Этот продукт особенно полезен для здоровья кишечника

В оливках содержатся многие необходимые организму вещества.Диетологи рассказали о пользе оливок для здоровья. Они являются отличным источником многих необходимых нашему организму веществ. В их состав входят полиненасыщенные кислоты, белки, витамины, клетчатка и множество микроэлементов.Плоды оливкового дерева полезны для нормальной работы печени, сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта. Чтобы очистить желудок, достаточно лишь ежедневно съедать по несколько оливок с косточками. Интересный факт: эти плоды препятствуют образованию камней в желчном пузыреОливковое масло является самым полезным. В отличие от других масел, при нагревании оно не вырабатывает канцерогены — вещества, которые способствуют образованию злокачественных опухолей. Это масло полезно и для фигуры, так как оно регулирует процесс усваивания организмом жиров и солей.