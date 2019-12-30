Как распознать аллергию на глютен

10 тревожных признаков того, что у вас может быть непереносимость глютена.Глютен — белок злаковых, который содержится не только в хлебобулочных изделиях, но и в кетчупах, мороженом, конфетах и многих других, безобидных на первый взгляд продуктах. Между тем, при его непереносимости последствия могут быть самыми неприятными.Вот 10 симптомов, при которых не лишним будет сдать анализ на аллергию к глютену.1. Проблемы с кожейУ людей с непереносимостью глютена могут возникать проблемы с кожей, на первый взгляд, — необъяснимые. Покраснения на лице, прыщи, высыпания, и это лишь некоторые из примеров. Высыпания часто объясняют дерматитом. Обычно они появляются на коленях, спине, локтях, ягодицах и на задней стороне шеи, вызывают зуд и раздражение. Есть большая вероятность того, что в итоге это станет хронической проблемой.2. Мигрени и «туман» в головеУ вас может быть один из этих симптомов или сразу оба, в зависимости от вашего уровня терпения. Для некоторых людей мигрени невероятно изнурительны: они не в состоянии выполнять обычные ежедневные задачи, им трудно сосредоточиться или вспомнить свои планы. Все это может привести к раздражительности и депрессии.3. Дискомфорт и вздутие животаСам по себе этот симптом не редкость. Вздутие живота часто возникает после приема пищи с содержанием глютена, так что причину дискомфорта обнаружить довольно легко. Вздутие влечет за собой боль в животе и причиняет довольно серьезные неудобства.4. Онемение конечностей и боли в суставахМногие списывают это на усталость и слишком большую нагрузку на работе. Тем не менее, онемение конечностей и боли в суставах на самом деле очень распространенные симптомы непереносимости глютена. При онемении возникает ощущение, что кисти рук или стопы как будто «заснули», и их покалывают маленькими иголками. Боль в суставах схожа с той, что возникает при артрите. В итоге пальцы рук, коленные и тазобедренные суставы могут стать опухшими, болезненными и потерять свою былую подвижность.5. Запор, диарея и газыЭти три симптома очень распространены при всех нарушениях режима питания. Но если вы подозреваете у себя непереносимость глютена, на них следует обратить пристальное внимание. Ведите дневник питания, записывайте все, что вы ели и пили, и то, как вы себя чувствовали после этого. Так вы сможете определить, действительно ли глютен является причиной расстройства желудка.6. Усталость и медлительностьЕсли вы часто просыпаетесь после хорошего ночного сна, ощущая себя усталым и вялым, в этом может быть виновен глютен. Непереносимость может нарушать ваш режим естественного сна. Так что даже если по времени вы спите достаточно, организму может не хватать часов глубокого сна. И если одни переносят такую усталость легко, для других это может стать весьма серьезной проблемой.7. Необъяснимые перепады настроенияБыл обычный хороший день, и вдруг человек начал испытывать необъяснимое беспокойство, переходящее в депрессию. Знакомо? Многие люди с непереносимостью глютена страдают от депрессии и тревоги, и при этом не могут объяснить, что послужило причиной. Частично это может быть связано с нарушениями сна, но в большинстве случаев серьезных оснований для этого, казалось бы, нет.8. Гормональные проблемыПоследние исследования выявили возможную связь между непереносимостью глютена и синдромом поликистозных яичников, предменструальным синдромом и неспособностью к зачатию. Считается, что эти проблемы могут усугубиться, если человек продолжает употреблять глютеносодержащие продукты.9. Аутоиммунные заболеванияМногие люди, страдающие от непереносимости глютена, одновременно имеют аутоимунные заболевания, такие, как ревматоидный артрит, волчанка, склеродермия, миастения, неспецифический язвенный колит, псориаз или рассеянный склероз. Ученые сейчас пытаются выяснить, что именно является причиной, а что следствием.10. Неврологические проблемыНарушение чувства равновесия, снижение координации и эпизодические головокружения — все это могут испытывать люди с непереносимостью глютена. Как правило, это происходит через час после приема глютеносодержащей пищи.