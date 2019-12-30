Врачи подсказали, как избавиться от «скачков» артериального давления
Первые признаки гипертонической болезни обычно мало чем отличаются от симптомов обычного переутомления, поэтому почти половина больных могут услышать о своем диагнозе лишь от врача скорой помощи, когда дело доходит до гипертонического криза.
Человек ощущает дискомфорт и недомогание, но после отдыха на некоторое время перестает их ощущать и, принимая болезненные ощущения за проявления усталости, не обращается к врачу годами. Со временем артериальная гипертония может привести к стенокардии, инфаркту или инсульту…
Шум в ушах и головные боли, головокружение, чувство усталости, снижение памяти — тревожные звоночки, которые должны предупредить об опасности. Важно вовремя распознать болезнь и начать соответствующее лечение.
Средство от гипертонии
После прохождения необходимого обследования и сдачи анализов врач, как правило, назначает комплекс препаратов, направленных на упреждение повышения давления, и диету со сниженным содержанием продуктов животного
происхождения и соли.
Также в профилактике и нормализации давления хорошо зарекомендовал себя отвар из семечек подсолнечника. Эти семена богаты никотиновой кислотой, которая способна расширять сосуды, а также улучшать кровоток.
Ингредиенты для дневной нормы
1 банка (500 мл) неочищенных сырых семян подсолнечника
2 л некипяченой воды
Приготовление
Неочищенные семечки хорошо промой, засыпь в кастрюлю, залей водой и поставь на огонь.
После закипания воды вари семечки на медленном огне под крышкой в течение 2 часов.
Сними кастрюлю с огня, отвар процеди.
Пей отвар в течение дня небольшими порциями (по 100 мл). Курс лечения — 2 недели, после чего следует сделать перерыв на 5 дней, а потом снова повторить курс. Если выпить указанное количество отвара тебе не под силу, сделай половину порции.
Помни, что для стойкого лечебного эффекта обязателен регулярный прием отвара. Конечно же, забывать о назначениях врача также не следует!
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