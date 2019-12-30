Врачи подсказали, как избавиться от «скачков» артериального давления

Важно вовремя распознать болезнь и начать соответствующее лечение.Первые признаки гипертонической болезни обычно мало чем отличаются от симптомов обычного переутомления, поэтому почти половина больных могут услышать о своем диагнозе лишь от врача скорой помощи, когда дело доходит до гипертонического криза.Человек ощущает дискомфорт и недомогание, но после отдыха на некоторое время перестает их ощущать и, принимая болезненные ощущения за проявления усталости, не обращается к врачу годами. Со временем артериальная гипертония может привести к стенокардии, инфаркту или инсульту…Шум в ушах и головные боли, головокружение, чувство усталости, снижение памяти — тревожные звоночки, которые должны предупредить об опасности. Важно вовремя распознать болезнь и начать соответствующее лечение.Средство от гипертонииПосле прохождения необходимого обследования и сдачи анализов врач, как правило, назначает комплекс препаратов, направленных на упреждение повышения давления, и диету со сниженным содержанием продуктов животногопроисхождения и соли.Также в профилактике и нормализации давления хорошо зарекомендовал себя отвар из семечек подсолнечника. Эти семена богаты никотиновой кислотой, которая способна расширять сосуды, а также улучшать кровоток.Ингредиенты для дневной нормы1 банка (500 мл) неочищенных сырых семян подсолнечника2 л некипяченой водыПриготовлениеНеочищенные семечки хорошо промой, засыпь в кастрюлю, залей водой и поставь на огонь.После закипания воды вари семечки на медленном огне под крышкой в течение 2 часов.Сними кастрюлю с огня, отвар процеди.Пей отвар в течение дня небольшими порциями (по 100 мл). Курс лечения — 2 недели, после чего следует сделать перерыв на 5 дней, а потом снова повторить курс. Если выпить указанное количество отвара тебе не под силу, сделай половину порции.Помни, что для стойкого лечебного эффекта обязателен регулярный прием отвара. Конечно же, забывать о назначениях врача также не следует!