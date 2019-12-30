Теория лжи: 6 причины, по которым люди врут

«Все люди врут», – приговаривал доктор Хаус.Некоторые из нас врут просто так, безо всякой цели. И это раздражает окружающих. Клинический психолог Дэвид Лей работает с патологическими лжецами, и ему удалось обнаружить шесть причин, по которым пациенты не хотят говорить правду.Большинство стараются всегда говорить правду. Некоторые врут больше, чем другие. Но есть те, кто врет постоянно. Патологическое вранье не клинический диагноз, хоть может быть одним из симптомов психопатии и маниакальных эпизодов. Но большинство лжецов – психически здоровые люди, которые мыслят иначе или врут под влиянием обстоятельств.1. ЛОЖЬ ИМЕЕТ ДЛЯ НИХ СМЫСЛОкружающие не понимают, почему они лгут даже в мелочах. На самом деле эти мелочи важны для тех, кто лжет. У них другое восприятие мира и иная система ценностей. Для них имеет значение то, что не важно для большинства.2. КОГДА ОНИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ, ИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНИ ТЕРЯЮТ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙИногда такие люди врут, чтобы влиять на окружающих. Они уверены: их обман звучит более убедительно, чем правда, и позволяет им контролировать ситуацию.3. ОНИ НЕ ХОТЯТ НАС РАССТРАИВАТЬОни врут из-за того, что боятся неодобрения окружающих. Лжецам хочется, чтобы их ценили и любили, чтобы ими восхищались. Они опасаются, что правда выглядит не слишком привлекательно и, узнав ее, друзья могут от них отвернуться, родственники начнут стыдиться, а начальник не доверит важный проект.4. НАЧАВ ВРАТЬ, ОНИ НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯЛожь как снежный ком, одна цепляет другую. Чем больше вы врете, тем труднее начать говорить правду. Жизнь становится похожей на карточный домик – уберите одну карту, и он рухнет. В какой-то момент вы начинаете врать, чтобы подкрепить прошлую ложь.Патологические лжецы уверены, что стоит им признаться в одном эпизоде, как выяснится, что они говорили неправду и раньше. Боясь разоблачения, они продолжают обманывать даже там, где не нужно.5. ИНОГДА ОНИ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ВРУТВ стрессовой ситуации вы не думаете о мелочах, важно спасти себя. И вы включаете режим выживания, а таком режиме вы не вполне отдаете себе отчет в том, что говорите или делаете.И вы искренне верите в собственные слова. Мы верим в то, чего не было, если это нам удобно. А после того как опасность миновала, мы не вспоминаем о том, что говорили под влиянием стресса.6. ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЛОЖЬ БЫЛА ПРАВДОЙИногда лжецы принимают желаемое за действительное. Им кажется, что мечты могут стать реальностью, если немного притвориться. Станут богаче, если начнут пускать пыль в глаза и рассказывать о своем мифическом благосостоянии или дедушке-миллионере, который оставит им завещание.КАК ОБЩАТЬСЯ С ЛЖЕЦОМ?Какая бы причина ни провоцировала ложь, обманщик всегда чувствует себя некомфортно. И здесь важна реакция окружающих. Если собеседник в ответ на ложь говорит: «Хватит выдумывать!», «Опять ты меня обманываешь!» или «Я тебя выведу на чистую воду!», у лжеца включается защитная реакция. Больше всего такие люди боятся выглядеть обманщиками в глазах окружающих и способны пойти на любое вранье, чтобы доказать, что им можно верить.Если хотите узнать правду, постарайтесь удержаться от нападок и обвинений. Для начала попробуйте определить причину, по которой ваш собеседник лжет. Спросите его: «Почему эта ситуация так важна для тебя?» или «Почему ты хочешь, чтобы я поверил в это? Почему хочешь, чтобы я посмотрел на ситуацию с этой точки зрения?» Так вы снизите напряжение и сделаете общение более искренним. Эмпатия – лучшее средство показать человеку, что правда не такая страшная вещь и мир не рухнет, если выяснится, что он обманывает окружающих.