Сахарный диабет: 11 полезных напитков

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Они освежат и зарядят энергией, при этом не нарушат баланс глюкозы.При сахарном диабете многие продукты остаются за пределами мечтаний, ведь этот диагноз требует строгого контроля над рационом и лимитированного поступления в организм быстроусвояемых углеводов.Тоже касается и напитков, ведь большинство из того, что продается в магазинах и кафе, зачастую содержит много веществ, которые могут обострить течение заболевания. Но это не повод переходить на воду. Мы сделали для вас подборку из 11 напитков, которые победят жажду, освежат и зарядят энергией, при этом не нарушат баланс глюкозы.Молочный шоколадЭто не только вкусный напиток, напоминающий о детстве, но и прекрасный энергетик, который поможет восстановить силы после тренировки или насыщенного трудового дня. Отправьте в небольшую кастрюлю чашку молока (жирность до 1%), 3 чайные ложки какао-порошка, привычный для вас подсластитель по вкусу, и доведите все до кипения.Фруктовый ice-teaПодобные магазинные напитки содержат около 36 г углеводов, поэтому неприемлемы при диабете. Чтобы приготовить такой напиток дома, измельчите любимые фрукты или ягоды, залейте заранее приготовленным крепким зеленым или черным чаем и оставьте на 20 минут настояться. Затем процедите все, добавьте заменитель сахара и отправьте напиток морозилку остывать.Апельсиновый сокКонечно, лучше съесть целый апельсин, ведь в нем содержатся пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника и нормальный обмен веществ. Но если очень хочется, то можно позволить себе и апельсиновый фреш. Но помните, что чистый сок пить нельзя, а только разведенным с водой на 50, а лучше 60%.Чай ЛаттеЭтот пряный, ароматный сливочный напиток нельзя не любить, но в классической его версии содержится 33 г углеводов. Поэтому приготовить его лучше дома. Возьмите чайную ложку черного чая, залейте стаканом несладкого миндального молока, а также добавьте по щепотке корицы и черного перца.ЛимонадТрадиционный летний напиток, не содержащий лишних углеводов, можно легко приготовить дома. Разведите в литре теплой воды сок двух лимонов, добавьте по вкусу сахарозаменитель, а также лед.Горячий шоколадКлассический горячий шоколад содержит недопустимую дозу углеводов – 60 г, а адаптированный под диабет домашний – только 23. Поэтому иногда можно позволить себе небольшой праздник. Смешайте стакан обезжиренного молока с двумя дольками 70%-го черного шоколада, чайной ложкой ванили и корицей, и закипятите все на небольшом огне.Яблочный сидрГорячий ароматный сидр из пакетиков вмещает 26 калорий на чашку, а вот домашний – минимум вдвое меньше. Поэтому чтобы насладиться напитком, подогрейте натуральный яблочный сок, разведенный на 40% водой, добавьте корицу, немного сахарозаменителя и наслаждайтесь.Энергетические напиткиОдна порция привычных энергетиков содержат двойную дозу кофеина и углеводов, что может спровоцировать скачок давления и учащение сердцебиения. Но если все же вам хочется побаловать себя заряжающим напитком», выбирайте тот, что не содержит калорий, а кофеина в нем не более 400 мг.Фруктовый смузиЭти коктейли можно приобрести где угодно, правда, рискуя резким повышением уровня сахара в крови. Чтобы не усугублять ситуацию, приготовьте смузи дома. Измельчите в блендере чернику, клубнику и банан, добавьте лед и побалуйте себя полезным напитком.Имбирный эльОдна порция магазинного эля включает порядка 60 г углеводов, а домашнего – не содержит вовсе. Разведите в стакане сельтерской воды столовую ложку тертого имбиря, сахарозаменитель по вкусу и пейте на здоровье и в удовольствие.Кофе моккоШоколадно-кофейный напиток считается одним из самым популярных среди посетителей кафе. Но в нем содержится свыше 300 калорий и более 40 г углеводов, поэтому при диабете является не лучшим выбором. Более приемлемым будет коктейль, приготовленный по диетическому рецепту. Смешайте чашку свежесваренного кофе со столовой ложкой какао порошка, двумя столовыми ложками обезжиренного молока и добавьте привычный заменитель сахара.