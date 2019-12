Эти продукты без опаски можно есть даже на ночь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Надеемся, вы давно знаете, что правило «не есть после 18.00» не работает.Отказаться от пищи, по крайней мере жирной и калорийной, следует за 1,5-2 часа до сна — и этого окажется вполне достаточно. В этом материале — сразу десять вариантов ночного перекуса без вреда для фигуры.СупВряд ли вы надеялись обнаружить суп в этом списке, и тем не менее. Дело в том, что любые теплые жидкости оказывают на нас успокаивающее действие, но если вы уверены, что вам нужно что-то более сытное, чем чашка чая, куриный бульон или овощной суп окажется очень кстати. Важное замечание: избегайте в составе супа таких овощей, как чечевица или фасоль. Они довольно трудно перевариваются, а это сделает ваш сон беспокойным, что точно не является конечной целью.МиндальОрехи считаются не самой лучшей закуской для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса, в основном из-за содержания в них жира. Однако исследование, опубликованное в 2012 году в American Journal of Clinical Nutrition, обнаружило, что люди, которые потребляли миндаль на протяжении 18 месяцев, потеряли тот же вес, что и люди, которые отказывались от миндаля в рамках диеты (при прочих равных условиях).Добавим к этому и то, что миндаль стабилизирует уровень холестерина и триглицеридов — двух основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, не станем забывать про содержание в миндале магния, который считают настоящей «таблеткой сна».ФисташкиФисташки — отличный вечерний перекус, особенно если вам удастся найти вариант без соли. Дело в том, что они содержат клетчатку (необходима для оптимального пищеварительного процесса), а также биотин, витамин B6, тиамин, фолиевую кислоту, ненасыщенные жиры и растительные стерины, что делает их крайне питательными, а заодно обеспечивает организму массу приятных бонусов.Тыквенные семечкиХорошая ночная пища — та, которая справится с голодом, но в то же время поможет вам расслабиться и подготовиться ко сну. Одна порция семян тыквы содержит почти 50% рекомендуемой суточной нормы магния, а магний, как известно, важен для спокойного и глубокого сна.Теплое молоко плюс медТеплое молоко давно используется в качестве снотворного, что делает его хорошим выбором для вечерней закуски, если у вас есть проблемы с засыпанием. Интересно отметить, что, несмотря на исследования, подтверждающие эффективность этого метода, все это может быть следствием нашего психологического восприятия. Тем не менее, аминокислоты, которые содержатся в молоке, приводят к выработке гормона серотонина, что поможет вам справиться со стрессом и «плохими мыслями», мешающими заснуть. Добавление ложки меда, конечно, увеличит количество сахара в напитке, но одновременно повлияет на уровень серотонина, что также не будет лишним для мягкого засыпания.ЧерникаЧерника богата антиоксидантами (причем, замороженные ягоды здесь не уступают свежим), а, кроме того, содержит питательные вещества, которые, согласно многочисленным исследованиям, могут улучшить функцию мозга и общие показатели здоровья. Если вы не придерживаетесь строгой диеты и можете позволить себе дополнительные калории, добавьте к ягодам две столовые ложки сливок, чтобы получить невероятно вкусный десерт.РисНовые исследования PLoS One показывают, что диета, основным компонентом которой является рис, связана с уменьшением бессонницы до 46%, по сравнению с хлебом (не было никаких изменений) и лапшой (сон стал только хуже). Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), к которым относится и рис, способны ускорить процесс производства триптофана и мелатонина — гормонов, крайне важных для качественного сна.Темный шоколадШоколад часто рассматривают как запрещенную пищу, но не все виды шоколада в этом смысле равны. Между шоколадным батончиком с орехами и плиткой темного шоколада существует весомая питательная разница. Темный шоколад, в частности, содержит минимальное количество сахара и множество полезных антиоксидантов, которые понижают кровяное давление, борются с воспалениями и улучшают настроение.Ролл с сыромЗвучит невероятно, не правда ли? И, тем не менее, если вы по каким-то причинам не ели в течение дня и теперь крайне голодны, приготовьте себе ролл с сыром (и, по желанию, с куриной грудкой). Не будем говорить здесь о калориях, но только о практической полезности. Так, сыр богат казеином — сложным белком, который, по информации British Journal of Nutrition, не только обеспечит вам чувство насыщения, но и ускорит метаболизм.Имбирный чайНапомним, что наш организм иногда работает таким образом, что жажда маскируется под голод. Впрочем, выпивать несколько стаканов воды — особенно, если вам не хочется — совсем не обязательно.