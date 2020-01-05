Восемь советов, которые помогут не поправиться во время праздников

Они действительно работают.За время зимних праздников вес набирают практически все. Причем если большинство поправляется незначительно, отдельные «счастливчики» могут прибавить до 5 килограмм.Эксперты собрали 8 действенных приемов, которые помогут минимизировать ущерб и не поправиться в это непростое для фигуры время.ВысыпайтесьДоказано, что при недосыпе возникает дисбаланс нескольких гормонов, отвечающих в том числе за аппетит и чувство насыщения, в результате чего невыспавшийся человек переедает. Так что не стоит ночами напролет читать книжки и сидеть за компьютером — если утром не нужно на работу, это еще не значит, что сном можно пренебречь.Поешьте перед застольемВесь день ограничивать себя в пище перед застольем, надеясь таким образом скомпенсировать предстоящие излишества, — плохая идея. Сильно проголодавшись и, к тому же, чувствуя себя вправе есть все, что хочется, за праздничным столом вы не ограничитесь куриной грудкой и салатом из овощей. Вывод? За 3 часа до праздничной трапезы немного перекусите, а прямо перед ней съешьте яблоко и выпейте стакан воды.Идете в гости — напроситесь в помощникиПредложите хозяйке помощь на кухне и (с ее согласия, разумеется) постарайтесь облегчить некоторые блюда. Например, добавить в оливье не майонез, а нежирную сметану или йогурт, не вареную колбасу, а мясо… Как вариант, что-то некалорийное можно приготовить дома и принести с собой. В обоих случаях вы будете точно знать, что на столе безопасно для талии.Пока готовите и накрываете стол, жуйте жевательную резинкуЛогика проста: когда во рту жвачка, вам вряд ли захочется отправить туда же пару ложек оливье, оставшуюся от багета горбушку или кусок копченой колбасы. А ведь перечисленные «мелочи» в совокупности потянут примерно на 300 ккал. Если жвачка вызывает у вас аппетит, замените ее ломтиками свежих хрустящих овощей: у вас под рукой должны быль палочки чищеной моркови и стеблевого сельдерея.В ресторане заказывайте первымОбедая или ужиная в ресторане, мы получаем с пищей больше жира (в среднем на 16 г) и набираем дополнительные 250 ккал. Причем такое нередко происходит и с убежденными сторонниками здорового образа жизни. Почему вместо рыбы на гриле и легкого овощного салатика вы вдруг попросили подать свинину с картошкой фри и двойной латте с куском торта? Да потому, что кто-то за вашим столиком уже эти блюда заказал. В ресторанах мы часто едим что-то за компанию. Хотите этого избежать — сделайте заказ первым.Практикуйте выборочный подходПраздничный стол опасен для талии по трем причинам. Во-первых, красиво оформленные блюда возбуждают аппетит больше, чем обычные. Во-вторых, хочется попробовать все, что есть. И наконец, разнообразная пища сбивает человека с толку и ему сложнее представить, много или мало он съел. Чтобы решить эту проблему, осмотрите предварительно накрытый стол, выберите несколько блюд, которые хочется больше всего, и не притрагивайтесь к другим.Не начинайте с алкоголяСовсем не выпить на праздники — мало у кого получится. Да диетологи на этом и не настаивают. Главное — ограничиться небольшой порцией спиртного и уже после того, как поели. Алкогольные напитки не только калорийны — они еще и отпускают тормоза. Выпив шампанского на голодный желудок, вы будете намного хуже контролировать, что и в каких количествах кладете себе на тарелку.ДвигайтесьУговорить себя заниматься фитнесом на каникулах удается далеко не каждому. Но сжигать калории можно весело: катаясь на коньках (325 ккал в час), на лыжах (413-472 ккал при небольшой и средней скорости) и даже на санках — ведь вы не только съезжаете с горки, но и раз за разом поднимаетесь на нее. Не стоит недооценивать и обычные прогулки: за час быстрой ходьбы по пересеченной местности, да еще в зимней одежде, можно сжечь 250-400 ккал. На прогулку советуем взять с собой плеер. Те, кто слушают во время прогулки музыку, и шагают бодрее, и дистанцию проходят больше, и худеют быстрее тех, кто гуляет в тишине.