Ученые назвали простой способ профилактики онкологии

Умеренная физическая активность может спасти от рака.В Национальном онкологическом институте и Школе общественного здравоохранения Чана ученые нашли простой и действенный способ снизить риск появления рака.Ученые провели крупное исследование с 750 тысячами пациентов. Специалисты оценили их уровень физической активности, и обследовали для выявления случаев заболевания 15 видами рака.Оказалось, что те, кто занимается умеренной физической деятельностью менее подвержен риску развития семи видов рака.Так 7,5 часа физической активности в неделю сокращает риск развития рака толстой кишки у мужчин на 8%, а при 15 часах спорта — на 14%. Также спорт снижает риск рака молочной железы у женщин на 6-10%, рака эндометрия — на 10-18%, рака почки — 11-17 процентов, миеломы — на 14-19%, рака печени — 18-27% и неходжкинской лимфомы — на 11-18 процентов у женщин.