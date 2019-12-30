Психологи нашли новый признак некомпетентности человека

Оказывается, использования смайликов в деловой переписке может сулить недобросовестного сотрудника.При первой встрече впечатление от нового знакомого может зависеть от того, улыбается он или нет. При знакомстве с новыми коллегами улыбающийся сотрудник может восприниматься, как более дружелюбный, авторитетный и знающий, чем более хмурый человек. Израильские и нидерландские ученые показали, что при виртуальном общении ситуация меняется. Если в деловой переписке присутствуют смайлики, они рассматриваются как признак некомпетентности и практически не улучшают первого впечатления о человеке. Исследование опубликовано в Social Psychological and Personality Science.Исследования показали (1, 2, 3), что при знакомстве улыбающийся человек воспринимается, как более привлекательный, искренний, сердечный и компетентный, чем более серьезный. Сейчас и деловые и личные коммуникации все больше переходят в интернет и людям приходится составлять первое впечатление о собеседнике по электронным письмам. И все чаще в деловой переписке используются смайлики. В одном из исследований ученые проанализировали 1600 деловых писем из разных компаний, и выяснили, что смайлики использовались в 18 процентах из них.Авторы нового исследования решили выяснить, является ли смайлик «заменой» улыбки в деловой переписке. Они проверяли:воспринимают ли адресаты пишущего, как более сердечного и авторитетного человека, если он вставляет в письма смайлики;в каком контексте употребление смайликов считается уместным, и как неподходящее употребление эмодзи влияет на формирование первого впечатления.Исследователи провели онлайн и оффлайн эксперименты. В первом из них участвовало 203 студента и студентки Амстердамского университета. Им предлагали посмотреть фотографии юноши и девушки, улыбающихся или с нейтральным выражением лица, и прочитать один из двух вариантов приветственного письма, которое новый сотрудник компании якобы написал своим коллегам. Текст обоих писем был одинаковым, но в одном из них использовались смайлики, а в другом — нет. Затем участники должны были оценить сердечность и компетентность людей на фотографии, а также человека, написавшего письмо.В результате, участники эксперимента оценили теплоту и сердечность, а также компетентность улыбающихся на фотографии людей выше, чем людей с нейтральным выражением лица (p