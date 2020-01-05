Медики подсказали, как похудеть без изнурительных диет

Три простых способа разогнать метаболизм, чтобы больше не набирать вес.Диеты – это, конечно, результативно. Но чтобы, похудев, не набирать вес снова, нужно разогнать метаболизм. Хороший обмен веществ = стройная фигура.Три способа ускорения метаболизма мы подсмотрели у известного западного диетолога и автора книги «Искусство правильного питания» Лин-Дженет Ресистас. Эксперт уверена, что комфортно и результативно снизить вес (и не набрать в будущем) помогает следующее.Правильный питьевой режим. «Все слышали про два литра воды в день, но мало кто задумывался о том, когда надо пить воду. Я исследовала пациентов с разным питьевым режимом и обнаружила, что лучше всего снижался вес у тех, кто пил по часам и в основном в первой половине дня. Оптимальный режим, которого я рекомендую придерживаться: стакан натощак, стакан в 11 часов, затем по стакану каждые 2 часа, но стараться не пить после 18:00», – советует Ресистас.Снижение уровня кортизола. «Этот гормон стресса возбуждает ложный аппетит. Уменьшить количество кортизола в крови способны шпинат, помидоры, миндаль и клубника. Если включить эти продукты в каждый обед, сытость сохранится дольше, и на ужин вы захотите съесть меньше».Редкие тренировки в спортзале. «Многие в желании похудеть доходят до того, что ходят в зал каждый день, а потом удивляются, что вес не уходит. Дело в том, что тренировка – это стресс, а значит, выделится кортизол! А кортизол – это ложный аппетит. В общем, оптимальный режим тренировок – дважды, максимум трижды в неделю не более часа».