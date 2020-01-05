Названы лучшие продукты для профилактики сахарного диабета

ТОП-5 продуктов, которые понижают уровень сахара в крови.Правильный рацион поможет предотвратить развитие сахарного диабета.Первое нововведение, с которого стоит начать – регулярное употребление этих 5 продуктов, которые способствуют снижению уровня сахара в крови.ОрехиАрахис, миндаль, кешью или обычные грецкие орехи – все они содержат полезные вещества, которые замедляют процесс усвоения глюкозы. Однако врачи рекомендуют съедать не более 50 граммов орехов в день, так как перебор здесь может сыграть злую шутку. Чрезмерное употребление орехов может привести к появлению лишних килограммов и, как следствие, к возрастанию риска развития сахарного диабета.ОвсянкаЛюбимая каша англичан обладает огромным множеством полезных свойств. Как утверждают врачи, среди них и предотвращение развития сахарного диабета: благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, овсянка помогает снизить уровень сахара в крови.КорицаПри регулярном употреблении корица способна нормализовать уровень сахара в крови. Происходит это благодаря полифенолам – веществам, которые снижают уровень глюкозы в крови. Для максимального эффекта врачи советует съедать по четверти чайной ложки пряности в день: ее можно добавлять в каши, фруктовые десерты, пироги и множество других блюд.Зеленые овощиШпинат, огурцы, спаржа, сельдерей, брокколи – все они и немало других зеленых овощей содержат минимальное количество глюкозы, что обеспечивает здоровый уровень сахара в организме, а также славятся высоким содержанием растительной клетчатки и медленных углеводов. Регулярное употребление этих чудо-овощей поможет вам защитить свой организм от «сахарной угрозы».РыбаИсследования показывают, что регулярное употребление рыбы и морепродуктов снижает риск развития сахарного диабета почти в три раза! Врачи советуют баловать себя «средиземноморским» ужином не менее двух раз в неделю – причем, рекомендуется отдавать предпочтение рыбе запеченной или приготовленной на пару.