Диетологи подсказали, как не «заедать» стресс

Питание не должно зависеть от настроения.Эмоциональное питание – что это такое и почему оно часто становится причиной набора лишнего веса? Мы расскажем о том, как его контролировать.Питайтесь регулярноОткажитесь от устаревшей модели питания «три раза в день», добавив к ней несколько небольших приемов пищи. Вместо полноценного обеда, включающего основное блюдо, салат и суп, мы привыкли перебиваться вредными закусками, сладостями и газированными напитками в течение дня. Когда вы голодны, вы просто начинаете сметать все, что под рукой. Вместо этого, попробуйте сделать три больших приема пищи в день и два-три небольших перекуса из фруктов или йогурта. Это поможет вам не голодать в течении дня и лучше контролировать свой рацион.Избавьтесь от вредных продуктовЕсли у вас дома нет вредных продуктов, то даже во время срыва не произойдет ничего страшного. Загрузите холодильник салатами, фруктами, супами и другими не слишком калорийными блюдами. Мы не рекомендуем запасаться орехами. Хотя орехи в умеренных количествах полезны для организма, во время срыва вы можете, не задумываясь, съесть их целое ведро. Если вы все еще чувствуете сильную потребность в сладком после пары яблок или банана, отнеситесь к этому, как к иррациональной тяге и предпримите шаги для ее преодоления.ОтвлекитесьСамый простой способ справиться с эмоциональным питанием — дать мозгу подумать о чем-то другом. Погрузитесь в проект, который вы постоянно откладывали, встретьтесь с друзьями, отправьтесь на прогулку с собакой, послушайте музыку или потанцуйте – все, что угодно, лишь бы занять свой ум! Даже заядлые курильщики забывают о сигаретах, когда увлечены чем-то.Избавьтесь от вредных привычекКогда вы реагируете на один стимул, немедленно выполняя какое-либо действие, вы программируете свой организм вести себя определенным образом. Через некоторое время вы можете заметить, чтобы заедаете негатив, эмоциональную боль и стресс куском торта или пиццы. Это превращается в рефлекторное действие. Определите ситуации, которые провоцируют обжорство и приложите усилия, чтобы изменить свою реакцию. Сладости высвобождают эндорфин, поэтому вам нужно заменить их другим стимулом, например, прослушиванием музыки, пением, бегом, танцами или даже объятиями. Если в вашем доме нет вредной еды, воспользоваться таким стимулом проще, чем выйти и купить шоколад или дождаться доставки пиццы.Ведите активный образ жизниУпражнения – не только отличная замена еды, если вы чувствуете себя подавленным, но и отличный способ повысить уверенность в себе и снять стресс. Регулярные физические упражнения хороши как для физического, так и для психического здоровья, поэтому бег, бокс или йога могут стать эффективным средством борьбы с эмоциональным стрессом, вызванным различными событиями в вашей жизни.Обратитесь к квалифицированному терапевтуВ конце концов, если вы чувствуете, что вам не помогают ни наши советы, ни поддержка близких друзей и семьи, обратитесь за профессиональной помощью. Некоторые причины эмоционального питания могут быть глубоко укоренившимися эмоциональными проблемами, связанными с сексуальностью, самовосприятием или моралью. Принять негативный опыт — это долгий и сложный процесс. Сделать это лучше всего, обратившись к специалисту.