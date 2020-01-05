Долой варикоз: как улучшить кровообращение в ногах

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Профилактика и лечение варикоза.Если на работе тебе приходится подолгу находиться в одной и той же позе (стоя или сидя), не забывай каждые 30 минут менять положение тела, чтобы стимулировать кровообращение.Для профилактики и лечения варикоза (если сосудистые звёздочки уже появились) необходимо улучшить кровообращение в ногах. В том числе, это касается и венозного кровотока — ведь именно по венам кровь возвращается к нашему сердцу.Это не так просто. Необходимо помнить о том, что классическое покалывание, онемение и пульсации в нижних конечностях могут возникать по различным причинам.Нарушенное кровообращение в ногах может быть следствием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, полноты, других нарушений, а также генетической наследственности.Настоящую причину проблемы может выявить только врач. Именно он и назначит тебе подходящее лечение.Любому человеку, независимо от того, страдает ли он нарушениями кровообращения в ногах или нет, рекомендуется следовать этим простым советам.Не стоит забывать о том, что хорошее кровообращение является синонимом крепкого здоровья и высокого качества жизни.Общие симптомы нарушений кровообращения, которые нужно знать каждомуПоявление сосудистых звёздочек, регулярные судороги и тяжесть в ногах являются первыми признаками того, что с нашим кровообращением не все в порядке.При этом стоит иметь в виду, что подобная проблема часто сопровождается рядом более общих симптомов, о которых также необходимо информировать своего лечащего врача:Появление красных пятен на коже ногСухость кожиОтек щиколотокХрупкие волосы и ногтиОщущение холода в ладонях и ступняхУсталостьСонливость7 советов, которые улучшат кровообращение в ногах1. Стимулируй кровообращение с помощью алоэ вераЭто натуральное средство не только стимулирует кровообращение в нижних конечностях, но и улучшает отдых ног. В результате мы чувствуем себя свежими и отдохнувшими, а тяжесть и покалывание в ногах перестают нас беспокоить.Что следует делать?Убери в морозильную камеру холодильника листик алоэ вера.Вымой ноги и положи их на стул перед собой, сядь поудобнее.Разрежь лист замороженного алоэ вера и выполни восходящий массаж ног по направлению от щиколоток к коленям, натирая их гелем алоэ вера.2. Чай из боярышникаБоярышник является растением, наиболее часто используемым для лечения нарушений кровообращения и гипертонии.Употребление чая из боярышника 4-5 раз в неделю может стать хорошей привычкой. В этом случае содержащиеся в этом растении тритерпеновые кислоты, флавоноиды и полифенолы принесут большую пользу твоему здоровью.Содержание в боярышнике большого количества танинов, флавоноидов и пектинов делает его эффективным успокоительным средством. Благодаря им боярышник способен хорошо очищать наш организм от шлаков, что позволяет нам избежать задержки жидкости.Что касается побочных эффектов этого растения, то необходимо следить за тем, чтобы не принимать больше 1 грамма боярышника в день в составе чая.Если ты принимаешь препараты для лечения заболеваний сердца, рекомендуется проконсультироваться у своего врача о возможности приёма боярышника.3. Регулярные физические упражнения дома и на работеДалеко не у всех из нас есть время и возможность для того, чтобы посещать тренажёрный зал. Иногда мы настолько заняты, что у нас практически не остаётся времени для самих себя.Возможно, ты считаешь, что не нуждаешься в физической нагрузке, поскольку и так проводишь целый день на ногах.Это не так. Наш организм нуждается в аэробных упражнениях, ведь подобная активность обогащает нашу кровь кислородом и регулирует ритм нашего сердца.Поэтому мы рекомендуем тебе пользоваться свободными моментами для того, чтобы:Каждые полчаса сидячей работы подниматься и ходить.Если тебе приходится проводить слишком много времени сидя, используй подставку для ног. С ее помощью ты также сможешь выполнять ряд полезных упражнений.Старайся как можно чаще ходить пешком по лестнице, не пользуясь лифтом.Помни о том, что по делам лучше ходить пешком, чем ездить на машине.Уделяй как минимум 20 минут в день прогулке быстрым шагом.4. Включи в свой рацион продукты, богатые калиемПища с высоким содержанием калия благотворно воздействует на наше кровообращение и позволяет справиться с задержкой жидкости.Обязательно включи в свою диету такие продукты, как:БананыСемечки подсолнечника и тыквы, кунжут, семена льна и чиаАвокадоВодорослиЧистый какао в порошкеРедисБрокколиМорковьПомидорыТыква5. Спи с приподнятыми ногамиДругой замечательный совет, который ты можешь попробовать уже сегодня, заключается в том, чтобы твои ноги во время сна располагались чуть выше головы.Для этого тебе не понадобится менять кровать или мешать своему партнёру. Все, что тебе потребуется сделать — положить под ноги подушку, слегка приподняв их.Благодаря этому твоей крови станет легче возвращаться по венам к сердцу. По утрам ты будешь чувствовать лёгкость в ногах и станешь просыпаться более отдохнувшей.6. Сок из апельсина и моркови на завтракПопробуй каждое утро готовить себе сок из апельсина и моркови, как только проснёшься.Если ты добавишь в него немного имбиря, у тебя получится идеальный напиток для заботы о сердце и сосудах.7. Массаж с маслом розмаринаМожешь научиться делать этот массаж сама или обратиться за помощью к хорошему физиотерапевту или профессиональному массажисту. Подобная терапия позволяет удалить излишки жидкости, накапливающейся в тканях ног, и улучшить кровообращение в нижних конечностях.Рекомендации достаточно простые, но не забывай о том, что при появлении проблем со здоровьем обязательно нужно обращаться за консультацией к врачу. Только медицинский специалист сможет выяснить, что именно стало причиной нарушения кровообращения в ногах в твоём случае.