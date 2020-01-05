Диетологи подсказали, как наладить метаболизм

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Самая распространенная причина лишнего веса.Проблема лишнего веса наиболее актуальна для современного человека — из-за огромного ряда факторов мы стали сильнее набирать вес и все слабее его сбрасывать. И всему виной метаболический синдром.По традиции, мы не удивляемся тому, что резко набрали вес и применяем все классические и необычные способы сбросить лишние килограммы. Однако, когда проблема лишнего веса становиться слишком острой, а вес все не уходит, при условии сидения на самой жесткой монодиете — стоит задуматься о причинах.Первопричин, из-за которых появляется лишний вес и не уходит огромное множество. Среди них и гормональный сбой, и неправильный образ жизни, неправильное питание, проблемы со здоровьем. У всей совокупности этих проблем есть совершенно научное название метаболический синдром или синдром резистентности к инсулину.Почти 30% жителей Европы страдают от метаболического синдрома.Метаболический синдром — своего рода ответ человеческого организма на неправильный образ жизни и то количество углеводов, которые он постоянно потребляет. Все твои конфетки, бургеры и шоколадки в два часа ночи, а потом и в два часа дня аукаются метаболическим синдромом. Суть в том, что после длительного неправильного питания, организм перестает воспринимать инсулин и не получает глюкозу, которая и позволяет усваивать первый клетками организма.В таком случае инсулин и глюкоза остаются в крови и не идут дальше, что влечет за собой нарушение метаболизма и проблемы с гормонами. Здесь тебе отдышка, и «плохо себя чувствую», и поправилась на пять кило за две недели, и голова болит, и давление скачет.Можно смело утверждать, что метаболический синдром — очередная «проблема белых людей», которые неконтролируемо «купаются» в своих благах. Ведь, почти 30% жителей Европы страдают от метаболического синдрома.Однако, выйти из этой проблемы можно. И самое главное, нужно.Как исправить?Не трудно догадаться, что корень всего зла находится в нашем питании и образе жизни, а значит их нужно менять. Резко и сразу.Поменять питаниеНужно в первую очередь сбалансировать свое питание и пересмотреть весь рацион. Кушать нужно, но кушать правильно, чтобы не причинить бедному организму еще больше вреда.Стоит употреблять каждый день свежие овощи и фрукты, налегать на сложные углеводы (подойдут бобовые, крахмалистые овощи, крупы, цельнозерновой хлеб).На сложные углеводы стоит обратить внимание как можно более серьезное. Как мы знаем, они обеспечивают чувство насыщение на долгий период. Забудь про фастфуд и сахар. На веки вечные.Спортивные нагрузкиСтоит заняться физическими нагрузками и использовать для этого каждую подходящую возможность. Эта концепция стара как мир, но и правдива. Ходи пешком, поднимайся по лестнице, занимайся спортом, уделяй полноценным тренировкам до полутора часов в неделю.Откажись от вредных привычекКонцепция про то, что не стоит курить и употреблять алкоголь еще старше, чем утверждение о спорте. Но и правдивее. Злоупотребление двумя этими вредными привычками имеют прямое отношение к лишнему весу и метаболическому синдрому. Если ты хочешь избавиться от этой проблемы, то и сигареты надо выбросить, а игристое винишко – вылить.Познать дзенПостоянные стрессы и нервные напряжения также влияют на набор лишнего веса и сам метаболический синдром. Отсутствие стресса и спокойствие джедая — один из залогов победы над этой проблемой.Обратись к специалистамКонсультация диетолога, терапевта, тренера не станет лишней, но очень даже нужной. Не стоит заниматься самолечением.