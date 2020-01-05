Назван эффективный продукт для «чистки» печени от токсинов

Мед — невероятно полезный продукт.Наша печень страдает от больших нагрузок, так как ей приходится постоянно очищать организм от токсинов и шлаков, которые опадают к нам с едой, воздухом и напитками. Именно поэтому стоить очистить печень. Сделать это можно при помощи меда.Полезные свойства меда— Мед – антибактериальное, антивирусное и противогрибковое средство.— Мед можно употреблять вместо сахара больным диабетом.— 1 ч. л. меда перед сном действует как успокоительное средство.— Мед не вызывает брожения в желудке.— Мед с имбирем, соком лимона и теплой водой уменьшает чувство тошноты.— Мед помогает сократить мускульные судороги (из-за низкого кальция и фосфора в крови).— Мед применяют при анемии для повышение гемоглобина.— Мед применяют при кишечных расстройствах.— Мед помогает нормальной работе ЖКТ.— Мед снижает уровень триглицеридов в крови, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.— Мед с соком винограда – лечебное средство от подагры, артрита, боли в суставах.— Мед помогает похудеть.Как очистить печень при помощи медаРецепт для очищения печени №12 ст. л. меда смешай с ? ч. л. маточного молочка. Принимай утром натощак.1 ст. л. меда смешай 1 ч. л. перги и принимай после обеда.Рецепт для очищения печени №24 ст. л. тысячелистника, столько же бессмертника, полыни, 2 ст. л. плодов фенхеля и листьев перечной мяты. 2 ст. л. смеси залей 2 стаканами кипятка, держи на кипящей бане 15 минут. Настаивай 1 час. Процеди. В 1 стакане напитка процеди 2 ст. л. меда и принимай по ? стакана за 15-20 минут до еды. Хорошее средство при гепатите и холецистите.Рецепт для очищения печени №3Смешай 8 ст. л. травы мяты, 5 ст. л. полыни горькой и цветков бессмертника. 2 ст. л. смеси залей 2мя стаканами кипятка и держи на паровой бане 15 минут. Настаивай 1 час. Процеди, и в 1 стакан напитка добавь 1 ст. л. еда. Пей настой теплым по ? стаканами за 20-30 минут до еды.Рецепт для очищения печени №4По 4 ст. л. корня валерианы измельченного и клевера лугового, 3 ст. л. соплодий хмеля. 1 ст. л. смеси залей 2мя стаканами кипятка и настаивай 30-40 минут. Затем в 1м стакане раствори 1 ст. л. меда. Принимать в теплом виде по ? стакана 3 раза в день как желчегонное средство.Рецепт для очищения печени №5Килограмм черной смородины перетереть или пропустить через мясорубку с килограммом меда. Это вкусное лекарство принимать по чайной ложечке приблизительно за полчаса до еды.Рецепт для очищения печени №6В течение трех недель ежедневно с утра натощак принимай стакан такого напитка: свежевыжатый яблочный сок с мякотью подсластить столовой ложкой меда. Яблоки для сока должны быть кисло-сладкими.Рецепт для очищения печени №7Принимать по 1/2–1 чайной ложке перги 2–3 раза в день за 30 минут до еды. Помогает при хронических гепатитах, циррозе печени и при холециститах.Для наилучшего эффекта лечения медом при заболеваниях печени и желчных путей больной должен сразу же после приема меда лечь на правый бок минут на 20-25.