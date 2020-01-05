Эксперты рассказали, как вылечить кашель без лекарств

Существуют проверенные методы лечения кашля в домашних условиях, которые эффективны не менее, чем лекарственные препараты, а для здоровья — полезнее.С наступлением осени люди начинают часто подхватывать ОРВИ, которые нередко перетекают в бронхит и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.На сегодняшний день в аптеке представлены сотни различных препаратов против кашля, но для большинства украинцев они слишком дорого стоят, а копеечные средства редко помогают вылечиться. Вот тогда на помощь и приходят проверенные методы лечения кашля из народной медицины, которыми пользовались наши прабабушки, когда такого изобилия лекарств в природе не существовало.Эти рецепты помогут вам быстро вылечить кашель в домашних условиях:1. Калиновый компот. Для его приготовления понадобится стакан калины и литр воды, а также мед. Вскипятите воду, высыпьте в нее ягоды и потомите на медленном огне 10-15 минут. Затем дождитесь пока компот не станет теплым и добавьте пару столовых ложек меда. Пейте калиновый компот 2-3 раза в день по 200 мл.2. Отвар из корня алтея. Готовится это чудо-средство против кашля очень быстро: возьмите 1 чайную ложку измельченного корня алтея и залейте его стаканом кипятка, поставьте на печь и на медленном огне варите еще 15 минут. Процедите и потом выпивайте полстакана отвара утром и столько же — вечером.3. Ингаляция с соком репчатого лука. Ингаляция может проводиться как со свежим луком, так и смешанным соком с кипятком. То есть, если у вас кашель, то вы можете несколько раз в день дышать над стаканом со свежеотжатым луковым соком или же вылить его в миску и добавить кипятка, дабы вдыхать целебный пар в течение 10-15 минут. Вообще, любые ингаляции полезны не только для тех случаев, когда у человека кашель, эти процедуры помогают избавиться от заложенности носа, снять воспаление в горле и так далее.4. Молоко с медом и маслом. Это один и самых популярных методов лечения кашля у взрослых и детей. Молоко необходимо довести до кипения, затем дать немного остыть и добавить чайную ложку сливочного масла (в идеале — какао-масла), а также ложечку меда. Пить целебное молоко лучше всего теплым и непосредственно перед сном.5. Реповый сок. Наши бабушки часто использовали именно этот способ лечения кашля, потому как он доступный и действительно эффективный. Отжимаете сок из репы, понадобится 1 стакан, затем ставите его на плиту и доводите до кипения. Позволяете остыть и настояться в течение получаса, добавляете мед и выпиваете. Уже на следующий день вы будете кашлять меньше.