Проверенные годами способы повышения артериального давления

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Гипотоники могут выдохнуть с облегчением, потому как теперь им станут известны эффективные способы повышения артериального давления в домашних условиях.Гипотония — это серьезное заболевание, при котором у человека снижается кровяное давление и он становится заложником ужасного самочувствия. Обычно, у гипотоников кружится голова, ощущается упадок сил и слабость в теле, ухудшается настроение, становится сложно сосредоточить внимание и работать.Данное заболевание чаще всего встречается в молодом и даже подростковом возрасте.Такие способы повышения артериального давления, как выпить чашку кофе и поесть горького шоколада, работают, но они кратковременны. То есть, уже через 1-2 давление может снова понизиться и неприятные симптомы вернутся.Эксперты предлагают использовать проверенные годами методы снижения давления:1. Целебная смесь. Рецепт этой смеси известен немногим, но те, кто хотя бы раз попробовали ее, знают точно, что она быстро повышает давление и способствует улучшению самочувствия гипотоника. Для приготовления этой чудо-смеси понадобятся кофейные зерна, лимонный сок, мед. Поджариваете 50 зерен на сковороде, затем измельчаете их в кофемолке и высыпаете в стеклянную банку, добавляете 250 г меда и заливаете все это свежим соком целого лимона. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник. При пониженном давлении съедайте по чайной ложке целебной смеси, но только через два часа после еды.2. Облепиховый чай. О пользе облепихи известно всем, а вот тот факт, что ее листья тоже очень полезны — практически никто не знает. Для гипотоников чай из облепиховых листочков — это спасение в те дни, когда давление сильно снижается. Использовать можно и сухие и свежие листья.3. Соль вместо леденца. Если давление понизилось, а таблеток под рукой не оказалось, то помочь себе человек может, взяв в рот щепотку соли. Ее нужно рассосать до полного растворения. Желательно, не запивать.4. Настой корицы с медом. Это лекарство для повышения артериального давления готовится за пару минут. Вам понадобится четверть чайной ложки измельченной в виде порошка корицы и стакан кипятка. Заливаете водой пряность и настаиваете до полного остывания. Затем добавьте мед и размешайте, чтобы он растворился. Лучше всего пить этот настой по утрам на голодный желудок, но только в том случае, если давление снижено, а других заболеваний, связанных с ЖКТ у вас нет.5. Сладкий бутерброд. Этот метод работает тогда, когда давление не сильно понизилось. Возьмите кусок хлеба, намажьте его медом и посыпьте молотой корицей, съешьте бутерброд и отвлекитесь, а уже через 10-15 минут давление должно нормализоваться.