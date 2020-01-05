Диетологи подсказали, как похудеть после праздников
Специалист из Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как избавиться от избыточного «праздничного» веса. Суть метода диетолога заключается в чередовании тренировок и правильном питании.
Дешпегель назвал свое правило — 2+2+4. Первые два дня следует умеренно заняться кардиотренировками, следующие два дня — силовые тренировки малой интенсивности.
Для кардионагрузки прекрасно подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и скандинавская ходьба.
Все эти четыре дня человеку, который хочет избавиться от лишнего веса, приобретенного за новогодне-рождественские праздники, следует правильно питаться.
Далее целых три дня ученый разрешает послабления – можно отказаться от тренировок и не столь строго придерживаться правильного питания.
«Оставшиеся три дня недели вы можете грешить и лениться», — разрешил Михаэль Дешпегель.
Он также добавил, что тренировка на выносливость повышает процесс обмена веществ и убирает лишний жир. А силовые тренировки способствуют укреплению мышц.
Данная схема тренировок и питания была проверена на 150 жителях Германии. Эффективность метода участники эксперимента увидели уже через 12 недель. Объем талии «подопытных» уменьшился в среднем на 5 см.
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