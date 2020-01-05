Названы пять способов похудеть без стресса

Эксперты советуют составить меню на неделю.

Британские эксперты из программы похудения Healthy Mummy рассказали, как быстро сбросить вес без стресса для организма.

Так, пятью советами они поделились с изданием Daily Mail. Во-первых, специалисты порекомендовали исключить из рациона сахар. Это, по их мнению, самый простой и быстрый способ «изгнать» жир с живота, а заодно и существенно снизить дневную калорийность съеденного.

Также стоит забыть и про ультра-переработанные продукты, ведь они провоцируют ожирение. Это значит, что придется отказаться не только от колбасы, сосисок и мясных деликатесов, но и от белого хлеба и хлопьев. Эксперты рекомендуют заменить их на отварную говядину, курицу и индейку, цельнозерновой хлеб и муку грубого помола.

Параллельно с исключением сахара, мучного и вредного, специалисты советуют увеличить количество клетчатки и белка в рационе. Так, по их словам, вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а значит, желание перекусить будет посещать вас гораздо реже.

Кроме того, эксперты советуют составить меню на неделю и заранее покупать продукты для него. Так у вас будет меньше шансов отклониться от выбранного курса и заказать нездоровую еду на вынос.

Также, специалисты отмечают: если вы хотите похудеть, всегда помните о золотом правиле, что 70% успеха зависят от питания, а 30% — от физических упражнений. Потому, если вы хотите получить результат, нужно не только правильно питаться, но и регулярно хорошо потеть. Замените прогулку на бег или короткое кардио, делайте упражнения для ягодиц и приседайте, а также не забывайте о силовых тренировках.
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Добавил kolonka в категорию Психиатрия

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