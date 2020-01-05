Названы пять способов похудеть без стресса

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Эксперты советуют составить меню на неделю.Британские эксперты из программы похудения Healthy Mummy рассказали, как быстро сбросить вес без стресса для организма.Так, пятью советами они поделились с изданием Daily Mail. Во-первых, специалисты порекомендовали исключить из рациона сахар. Это, по их мнению, самый простой и быстрый способ «изгнать» жир с живота, а заодно и существенно снизить дневную калорийность съеденного.Также стоит забыть и про ультра-переработанные продукты, ведь они провоцируют ожирение. Это значит, что придется отказаться не только от колбасы, сосисок и мясных деликатесов, но и от белого хлеба и хлопьев. Эксперты рекомендуют заменить их на отварную говядину, курицу и индейку, цельнозерновой хлеб и муку грубого помола.Параллельно с исключением сахара, мучного и вредного, специалисты советуют увеличить количество клетчатки и белка в рационе. Так, по их словам, вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а значит, желание перекусить будет посещать вас гораздо реже.Кроме того, эксперты советуют составить меню на неделю и заранее покупать продукты для него. Так у вас будет меньше шансов отклониться от выбранного курса и заказать нездоровую еду на вынос.Также, специалисты отмечают: если вы хотите похудеть, всегда помните о золотом правиле, что 70% успеха зависят от питания, а 30% — от физических упражнений. Потому, если вы хотите получить результат, нужно не только правильно питаться, но и регулярно хорошо потеть. Замените прогулку на бег или короткое кардио, делайте упражнения для ягодиц и приседайте, а также не забывайте о силовых тренировках.