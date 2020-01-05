Названы продукты, которые помогут быстро восстановиться после застолья

Берем себе на заметку.Во время празднования Нового года, особенно если гулянья растягиваются на несколько дней, организм попадает под настоящий удар огромным количеством всевозможных тяжелых блюд и алкоголя. И чтобы поскорее вернуться в форму и восстановиться, нужно помочь ему очиститься от лишнего.Диетолог Галина Купцова дала несколько ценных советов, следуя которым хорошее самочувствие вернется в разы быстрее.Ешьте квашеную капустуВ послепраздничные дни к каждому приему пищи добавляйте небольшую порцию квашеной капусты. И дело не только в высоком содержании витамина С в этом продукте, который помогает укрепить защитные силы организма.Во-первых, это незамысловатое блюдо за счет высокого содержания органических кислот способствует ускоренному пищеварению и очистке ЖКТ от остатков непереваренных продуктов. Во-вторых, благодаря особым веществам в составе квашеная капуста помогает печени избавиться от токсинов алкоголя и ускоряет их выведение из организма.Обедайте винегретомЕще один верный способ почистить желудок после праздника живота – заменить привычные блюда на завтрак, обед или ужин на порцию салата Винегрет. В этом блюде, а точнее в свекле из его состава содержится много бетаина, который также благотворно влияет на работу печени и помогает ей быстрее вернуться в норму после алкогольного марафона.Чтобы салат получился более легким, добавьте в него немного меньше картофеля и больше свеклы. А наиболее лайт-версия детокс-блюда получится, если вы не будете класть в него фасоль и замените ее квашеной капустой.Пейте белый чайНа несколько дней замените привычный кофе белым чаем. Этот напиток бодрит ничуть не хуже, при этом лидирует среди всех остальных его конкурентов по количеству содержащихся в листьях танина. За счет этого он улучшает работу почек и помогает организму избавиться от лишней жидкости, спасая от тяжести и отечности.Также прекрасными детокс-свойствами обладает и каркаде, потому для разнообразия в течение дня чередуйте эти напитки.Добавьте в рацион йогуртС каждым приемом пищи пейте нежирные кисломолочные напитки – кефир, йогурт, ряженку и т.д. За счет кислот и полезных бактерий они улучшают работу кишечника, благодаря чему организм избавится от накопившегося в нем «балласта».Кроме того, за счет особых веществ эти продукты сорбируют токсины, в том числе и алкогольные, и ускоряют их выведение наружу.