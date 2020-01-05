Семь эффективных способов снизить артериальное давление

Они действительно работают.Чтобы снизить давление при гипертонии не обязательно глотать кучу лекарств. Медики рассказали, что поможет в борьбе с этим недугом.Специалисты рассказали, какие нехитрые действия помогут снизить давление при гипертонии.Итак, Топ-7способов снижения артериального давления.Гулять в течение получаса в день. Прогулка на природе в неспешном ритме снизит уровень стресса и поможет сердцу эффективнее качать кровь, насыщая клетки организма кислородом. Медики рекомендуют в течение прогулки делать 5-минутные перерывы во время которых дышать полной грудью. Так прогулка будет еще эффективнее.Добавить в свой рацион продукты, содержащие калий. Соя, помидоры, бананы и чернослив обладают диуретическими (мочегонными) свойствами, что также снижает давление.Снизить употребление соли. Соль задерживает воду в организме, поэтому при высоком давлении не стоит употреблять более половины чайной ложки соли в день, а лучше всего вообще исключить соль из своего рациона.Есть темный шоколад. В темном шоколаде содержатся флавоноиды, которые препятствуют сокращению кровеносных сосудов и делают их более эластичными. Употребление в пищу темного шоколада не только снижает кровяное давление, но и предотвращает атеросклероз. В день рекомендуется есть около 60 граммов темного шоколада, в котором содержится не менее 70% какао.Бросить курить. Никотин повышает давление, так что объявите бой вредной привычке.Пить настои трав. Боярышник, зверобой и лайм помогают снизить артериальное давление. Настои таких трав рекомендуется пить два раза в день. Только не забудьте предупредить об этом своего лечащего врача, поскольку некоторые травы не сочетаются с лекарствами от гипертонии.Употреблять в пищу чеснок. Регулярное употребление в пищу чеснока помогает снизить артериальное давление и уменьшить риски сердечного приступа или инсульта.