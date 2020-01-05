Семь способов не переесть на Новый год

Актуальная информация перед застольем.Утром, 1 января, страдают не только перебравшие спиртного, но и люди с хорошим аппетитом. Получается, худел человек весь год, а за одну ночь все труды насмарку. И чтобы не грустить после контрольного взвешивания в первый день нового года, следуйте нашим советам.Рассказываем, как не переесть в новогоднюю ночь.Совет № 1Начинайте провожать старый год пораньше, скажем, часов в 7 вечера. Для организма Новый год — это обычная ночь, когда процессы обмена к вечеру замедляются в привычном режиме. В общем, ваша задача — попробовать все основные блюда и утолить голод пораньше.Совет № 2Ешьте небольшими порциями, невзирая на количество калорий. Ограничьте употребление даже самых низкокалорийных блюд в пределах одной ложки.Порция горячего, образно, должна уместиться в вашей ладони ( без пальцев), гарнир, в горсти. Таким образом, вы сможете попробовать все и не объесться.Совет № 3Последнее время у многих интенсивно худеющих оказался в опале салат оливье, дескать, там много калорий. Диетологи утверждают обратное: 100 гр. порция оливье, в который входит куриная грудка и легкий майонез — это всего 100 ккал. Для сравнения стакан апельсинового сока — 120 ккал. При этом оливье сытный и быстро утоляет голод, к тому же ингредиенты, входящие в блюдо важны для нормального пищеварения и чрезвычайно полезны.Главное, не переусердствуйте с оливье, съешьте такого салата не более 2 ст. ложек.Совет № 4Начните новогодний ужин не с салатов, а с горячего. Это позволит быстро утолить голод и много есть уже не захочется.Совет № 5Держитесь от жирной пищи подальше. Помните,что печень и так страдает от алкоголя и может случиться “ферментативная усталость”, когда переработка спиртного просто остановится.Совет № 6Не злоупотребляйте соками. Рекомендуемая ВОЗ порция соков на день — 1 стакан. Дело в том, что, кроме витаминов, в соках присутствует сахар и они улучшают аппетит. Самые безобидные соки — яблочный, апельсиновый, овощной. Избегайте различных нектаров и миксов, в которых присутствует скрытый сахар.Совет № 7Когда куранты пробьют полночь, переходите на овощи. Помните, что чем дольше вы сидите за столом, тем легче должны быть ваши закуски.А что касается действия алкоголя, понижающего уровень сахара в крови и обезвоживающего организм, налегайте на глюкозосодержащие продукты: овощные салаты, фрукты, но избегайте “тяжелых” блюд, таких как: “шуба”, “мимоза”, а также игнорируйте торты и пирожные.И помните правило аперитива. Чтобы рассудок оставался всю ночь с вами, за пару часов до застолья выпейте 50-70 гр. водки и закусить бутербродом с маслом — этот нехитрый прием активизирует процесс прогонки желчи и подготовит организм к нагрузке.