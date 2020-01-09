Ученые сделали неожиданное заявление о пользе ожирения при онкологии

Феномен называют «парадоксом ожирения».Избыточный вес и ожирение могут повысить шансы выжить у больных немелкоклеточным раком легких.К такому выводу пришла группа австралийских ученых из Университета Флиндерса под руководством Майкла Сорича.Однако работает это только в том случае, если опухоль подавляет иммунитет пациента и терапия направлена на блокировку этого механизма.Отмечается, что этот феномен называют «парадоксом ожирения»: сначала его обнаружили в области болезней сердечно-сосудистой системы, а недавно и в онкологии.Сорич с коллегами предположили, что важным фактором может оказаться наличие у пациентов лишнего веса. Они проанализировали результаты четырех клинических испытаний, в которых приняли участие 1434 пациента. Из них 490 людей были с избыточным весом, а у 239 было диагностировано ожирение.Было обнаружено, что шанс выжить после терапии был почти в два раза выше у пациентов с ожирением, чем у пациентов с нормальным весом.