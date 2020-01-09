Врачи рассказали о пользе красного риса

Медики, проведя исследование, рассказали о пользе красного риса. Оказалось, крупа может снижать уровень холестерина.Красный рис обладает разными полезными свойствами. В продукте содержится монаколин К, нормализующий уровень холестерина.За счет входящих в состав фитостеролов, ненасыщенных жирных кислот и изофлавонов улучшается общее состояние здоровья. Рис полезен для сердца, снимает воспалительные процессы, борется с метаболическим синдромом.Самое важное, что крупа замедляет рост мутировавших клеток, вызывающих рак. Разумеется, эффект достигается только при регулярном употреблении продукта.