Врачи рассказали о пользе красного риса
Красный рис обладает разными полезными свойствами. В продукте содержится монаколин К, нормализующий уровень холестерина.
За счет входящих в состав фитостеролов, ненасыщенных жирных кислот и изофлавонов улучшается общее состояние здоровья. Рис полезен для сердца, снимает воспалительные процессы, борется с метаболическим синдромом.
Самое важное, что крупа замедляет рост мутировавших клеток, вызывающих рак. Разумеется, эффект достигается только при регулярном употреблении продукта.
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