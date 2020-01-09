Назван способ быстро восстановить организм после праздников

Актуальная информация для многих.Для многих новогодние праздники оставляют не только приятные воспоминания о веселье и путешествиях в компании родных и близких. Для кого-то это еще затянувшееся ухудшение самочувствие и подавленное настроение из-за переедания всевозможных тяжелых блюд и избытка алкогольных и сладких напитков.«Если вы в обыденной жизни не часто позволяете себе всяческие «шалости» в виде сладостей, жирностей и газировок, то в период зимних гуляний вашему организму приходится тяжко. «Аукаться» эта вольность может в виде слабости и сонливости, нарушении пищеварения, постоянной тяжести в животе, раздражительности и подавленном настроении, ухудшении состояния кожи и т.д.», — рассказала терапевт-гатроэнтеролог Наталья Гордиенко.И пусть эти состояния часто неизбежны, если в праздники вы не ограничиваете себя ни в чем, то ускорить «выздоровление» можно.Завтракайте йогуртомПусть утром после застолий вам кажется, что вы наелись на пару недель вперед, ни в коем случае не игнорируйте завтрак. Ведь это залог вашей бодрости и энергии на весь день.Только замените на некоторое время привычные утренние блюда (тосты, яичницу или сэндвичи) на нежирный йогурт (0,5-1,5% жирности). Этот продукт поможет организму избавиться от остатков непереваренной пищи, ведь за счет лакто-бактерий помогает нормализовать пищеварение, восстановить микрофлору ЖКТ и ускорить перистальтику кишечника. Кроме того, за счет улучшения микрофлоры пищеварительной системы такой завтрак положительно отразится и на вашей внешности – кожа снова засияет, а высыпания и шелушения в разы быстрее оставят вас в покое.Ешьте много цитрусовыхТяжелая пища и алкоголь вынуждают организм работать на износ, от чего он в разы быстрее теряет запас необходимых ему витаминов и полезных микро- и макроэлементов. И первым в списке «потерь» стоит витамин С – именно он участвует во всех процессах, связанных с «фильтрацией», метаболизмом и т.д.Потому ваша задача – поскорее восстановить запасы аскорбинки. Для этого не обязательно сразу наедаться БАДов и поливитаминных препаратов. Например, трижды в день съедайте по мандаринке, выпивайте по стакану цитрусового фреша, а с основными приемами пищи ешьте салат с квашенной капустой.Не ставьте рекордыЕсли вы до Нового года регулярно посещали тренировки и на период праздников дали себе затяжной отгул, забудьте на время о прежних нагрузках. На первом-втором послепраздничном занятии войдите в роль «опытного новичка» и выполняйте все упражнения с ограниченным весом, интенсивностью и меньшим количеством подходов.Не забывайте, что тело даже за короткое время отвыкает от нагрузок, и ваше стремление после перерыва сделать привычные упражнения или, еще хуже, побить собственный рекорд, пытаясь сразу «согнать» все набранное, обернется резким ухудшение самочувствия прямо в спортзале (одолеет слабость, закружится голова), а на следующий день может появиться такая крепатура, что желание тренироваться отпадет еще минимум на неделю.Откажитесь от ужинов перед сномВ период праздников мало кто смотрел на часы, отправляясь ужинать. Но праздники закончились, потому пора возвращать режим питания в норму.Так, следите, чтобы последний прием пищи состоялся не позднее, чем за 3-4 часа до сна – за это время организм уже сможет переварить большую часть съеденного, а значит вам будет легче уснуть, сам сон будет более крепким и «сладким», а утром вы ощутите бодрость и легкость.Если же снова наесться перед сном, с большей вероятностью на следующий день вы проснетесь угрюмым, уставшим и снова с неприятной тяжестью в животе.Максимум, что можно позволить себе на ночь – это пара долек грейпфрута, апельсина или памело. Эти цитрусовые не утяжеляют пищеварение, при этом способны усмирить аппетит.