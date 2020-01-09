Пять признаков депрессии, которые нельзя игнорировать

Депрессию нужно лечить.Психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн назвала пять ключевых признаков начала депрессии.Человек может испытывать почти все эти симптомы, однако если они длятся более двух недель, то необходимо обратиться к врачу.Вы едите больше или меньше, чем обычноСочетание эмоций, которые, как правило, сопровождают депрессию — грусть, пессимизм в отношении будущего, а также низкая самооценка, могут заставить вас попытаться успокоить свои чувства при помощи еды. Либо напротив, вы можете потерять к еде всякий интерес.Вы стали спать слишком много или слишком малоДлительный сон может стать «убежищем» для психики. Прерывистый сон или бессонница — другая крайность. Вы слишком озабочены размышлениями, чтобы успокоиться и поспать семь-восемь часов в сутки, которые нужны большинству взрослых. Опасность еще и в том, что изменения сна могут быть не только предупреждать о болезни, но и усугубляют ее.Вам сложно сосредоточитьсяЧувствуете, что ваш разум напоминает не сфокусированную фотографию. Мысли о грусти и пустоте могут погрузить вас в туман, который влияет на вашу работу, память и навыки принятия решений.Вам перестали нравится вещи, которые когда-то делали вас счастливымиДепрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость. Это, в конечно итоге, заставляет вас изолировать себя от окружающего мира.Вам не дают покоя мысли о смертиПоскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии.