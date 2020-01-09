Названы уникальные свойства куркумы

Результаты последних исследований.Производители популярной полезной пряности куркумы могут добавлять в нее свинцовый хромат, способный оказывать нейротоксичное действие.Американские исследователи сообщили, что они получили доказательства того, что некоторые изготовители специй добавляют в куркуму промышленный пигмент хромата свинца – это является дешевым и быстрым способом придать ей характерный желтый оттенок. Учеными был применен изотопный анализ: они сопоставили изотопы свинца из куркумы с изотопами свинца в крови людей. Также по мнению исследователей куркума повышает потенцию у мужчин.Специалисты обнаружили загрязненную свинцом куркуму в семи из девяти регионов-производителей этой специи в Бангладеш. Было установлено, что именно потребление блюд с куркумой является наиболее возможной причиной попадания тяжелого металла в кровь жителей Бангладеш.Ученые констатируют, что свинец увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и способствует нарушениям развития центральной нервной системы, когнитивным расстройствам у детей. Эксперты подчеркивают: безопасного предела содержания тяжелого металла в организме не существует, для нервных клеток он токсичен в любом объеме.