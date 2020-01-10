Психологи назвали лучшее время для улучшения отношения

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Самое время наладить отношения.Новогодние и рождественские праздники — время, которое мы можем посвятить себе и близким. Его можно использовать для улучшения отношений, советуют психологи.5 идей, которые улучшат любые отношения1. Романтический отдых дома. Подойдет для любой пары. Главное — выбрать подходящий для обоих партнеров способ отдохнуть. Немаловажно, чтобы был эффект неожиданности для одной из сторон. Сюрприз может дать толчок для улучшения отношений.Романтические проявления исчезают не потому, что проходят чувства. Любовь гаснет из-за того, что мы перестаем ее демонстрировать. Вы должны проявить чувства и эмоции. Самое простое — устроить вечер воспоминаний. Также подумайте, что любит ваш спутник, что ему нравится из вашего гардероба, что — из кулинарных шедевров. Обычно не хватает времени на то, чтобы фантазировать в быту, в праздничные и выходные дни вы как раз располагаете этим ресурсом.Можно использовать прием «визит гостя»: манера поведения с человеком, которого вы очень хорошо знаете, как будто он вам малознаком. Как мы обычно поступаем с гостями? Пытаемся продемонстрировать свои лучшие качества, развлекаем, угощаем. Так можно вновь установить дистанцию, необходимую для романтики, и улучшить атмосферу в доме, пусть даже ненадолго. Приятные сувениры, вкусный ужин при свечах, воссоздание сцены знакомства, ролевая игра — возможно, подобное поведение вдохновит вашу «половинку».2. «Выход в свет» подойдет парам, которые «на одной волне». Если рутина надоела, да и привычные четыре стены тоже, то «домашняя романтика» не подойдет. Необходимо возвращать ощущение новизны. Позвольте себе развлекаться — только так, чтобы этого хотели оба. Ищите то, что приемлемо для обоих, — театр, кино, концерт.Как нельзя кстати в праздничные дни ходить в гости и принимать гостей. Устройте вечеринку дома или сами приходите в гости с полезными подарками и заготовленными развлечениями. Навестите родственников и похвастайтесь приготовленными лакомствами.Навещать близких, друзей и знакомых не обязательно тогда, когда есть повод. Предупредите о своем приходе или сами пригласите людей просто так и ловите моменты радости. Но важно, чтобы не пришло ощущение того, то вам хорошо с человеком только тогда, когда рядом еще кто-то. Это уже повод задуматься.Можно забыть о гостеприимстве и просто вдвоем пойти на премьеру, концерт, шоу, в клуб… Дайте себе отдохнуть от работы и мыслей. Яркие и позитивные впечатления обновят отношения.3. Путешествия. Идеально подойдет для всех заскучавших, а особенно трудоголиков. Для многих важно «менять обстановку», чтобы отвлечься и забыть о проблемах и заботах. А уж если пара познакомилась на отдыхе, то поездка поможет обновить чувства и эмоции.К выбору отнеситесь ответственно, чтобы было интересно обоим. Партнеры, надоевшие и уставшие друг от друга, часто хотят убежать куда-то. В ситуации с путешествием надо сделать так, чтобы пара была вместе. Отлично, если это будет сопряжено с поиском компромисса или незначительными «приключениями».4. «Экстрим-терапия». Тут главное договориться. Ни в коем случае не принуждать человека, а то результата не будет или он вас совсем не порадует.Составьте список мероприятий, которые смогут отвлечь и увлечь. Это может быть каток, поход в лес, катание на лыжах, полет на дельтаплане, восхождение в горы и масса других зимних забав. Привычная рутина делает нас пассивными и скучающими, а необычный вариант отдыха даст глоток свежего воздуха и обновит отношения. «Шоковая» терапия может раскрыть характер партнера с необычной стороны. Непривычные условия и экстремальные развлечения сделают «встряску».5. Разлука — это радикальный метод. Он хорош, если отношения зашли в тупик, есть избыток обид и взаимных претензий, а эмоции через бьют край. В такой ситуации нужно побыть одному, успокоиться, понять по возвращении, что каждый чувствует к своей «половинке» и как вам лучше — вместе или врозь.Разлука помогает проанализировать прошлое и начать ценить человека. Чтобы не раствориться в отношениях, нужно немного побыть одному и соскучиться. Не стоит сильно контролировать своего партнера, постоянно названивать ему. После возвращения все станет на свои места.Решайте сами, что вам больше по душе и нужна ли вообще вашим отношениям «встряска». Главное — научитесь слушать и слышать своего партнера и периодически «обновляйте» чувства. Желательно все обсудить со своим партнером. И тогда решать, какие изменения вам необходимы.