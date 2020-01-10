Этот привычный продукт может повлиять на психику человека
У них намного быстрее возрастает риск обрести различные психологические расстройства.
Для исследования данной теории был создан эксперимент для участия, в котором были приглашены 8 тысяч добровольцев. Давно не секрет, что большое количество сахара негативно влияет на органы в целом, а также способствует развитию ожирения. Теперь во время исследований было установлено, что сладости напрямую связаны с появлением и развитием депрессии и тревожности.
Однако есть и определённая группа учёных, которая не согласна с результатами этого исследования. Так диетологи Соединённого Королевства утверждают, что доказательства теории не имеют под собой «научного грунта», это лишь слова участников эксперимента.
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