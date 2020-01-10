Этот привычный продукт может повлиять на психику человека

Британские учёные заявили, что сахар негативно сказывается на человеческой психике, особенно негативному влиянию подвержены мужчины.У них намного быстрее возрастает риск обрести различные психологические расстройства.Для исследования данной теории был создан эксперимент для участия, в котором были приглашены 8 тысяч добровольцев. Давно не секрет, что большое количество сахара негативно влияет на органы в целом, а также способствует развитию ожирения. Теперь во время исследований было установлено, что сладости напрямую связаны с появлением и развитием депрессии и тревожности.Однако есть и определённая группа учёных, которая не согласна с результатами этого исследования. Так диетологи Соединённого Королевства утверждают, что доказательства теории не имеют под собой «научного грунта», это лишь слова участников эксперимента.