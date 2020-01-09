Сыры с плесенью: польза или вред

Так называемые «голубые» сорта сыров считаются благородным и имеют одинаковое количество как сторонников, так и противников.Однако часто люди спрашивают, безопасно ли употреблять сыры с плесенью, ведь она считается опасной. Стоит отметить, что плесень бывает разной. И та, что появляется на хлебе или других продуктах питания действительно вредна.Знаменитые сорта бри и камамбер покрыты сверху белой плесенью. Красная плесень характерна для сортов мюнстер и ливаро. И, наконец, самая известная и популярная сырная плесень – зеленовато-голубая, которая содержится внутри сыра, а не снаружи. В эту группу входят рокфор, горгонзола, дорблю, данаблю, бергадер и другие.Сыры с плесенью не только не вредны, но наоборот полезны: в них много кальция, а плесень помогает организму усваивать его лучше. Сыры с плесенью превосходят яйца и рыбу по содержанию протеинов. А еще они богаты аминокислотами, которые способствуют формированию и укреплению мышц и улучшают работу кишечника.Однако есть и негативные моменты: из-за высокого процента жирности сыры с плесенью стоит употреблять в ограниченных количествах, особенно тем, кто следит за фигурой.Также с осторожностью к голубым сырам стоит относиться и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вообще отказаться от таких деликатесов надо беременным женщинам и детям.Полностью здоровым людям диетологи рекомендуют употреблять не более 50 грамм такого сыра в день. С этим деликатесом прекрасно гармонирует бокал вина с насыщенным вкусом и фрукты.Также диетологи не рекомендуют хранить такие сыры и пленке или в полиэтиленовом пакете. «Голубые» сорта воспринимают только бумагу или фольгу.