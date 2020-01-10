Названы правильные продукты для идеальной кожи
Обратите внимание на ваши привычки и стиль жизни, ведь все это также отражается на состоянии кожи. Специалист Галина Незговорова рассказала, что нужно кушать для здоровой кожи в любом возрасте.
По словам эксперты, состояние кожи в значительной степени улучшает рациональное питание, водный баланс, сон не менее 7-8 часов и избежание стрессов.
Что нужно есть для красоты кожи
В рационе должны быть белковые продукты: 1 яйцо, 100 г нежирного мяса или рыбы.
Употребляйте не меньше 100 г творога и 50 граммов твердого сыра.
Съедайте один или два кусочка цельнозернового хлеба.
Употребляйте по 100 г каши. Лучше всего подойдут овсянка, гречка или рис.
Пейте по 1-2 стакана кисломолочного продукта.
Употребляйте по четыре вида разных овощей и фруктов.
Перекусывайте орехами.
Не забывайте про зелень.
Употребляйте не меньше 2-х десертных ложечек разных видов растительного масла.
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Добавил klava в категорию Дерматология
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