Названы правильные продукты для идеальной кожи

Вид нашей кожи зависит и от наших генов, и от усилий, которые мы прилагаем для ее ухода.

Обратите внимание на ваши привычки и стиль жизни, ведь все это также отражается на состоянии кожи. Специалист Галина Незговорова рассказала, что нужно кушать для здоровой кожи в любом возрасте.

По словам эксперты, состояние кожи в значительной степени улучшает рациональное питание, водный баланс, сон не менее 7-8 часов и избежание стрессов.

Что нужно есть для красоты кожи

В рационе должны быть белковые продукты: 1 яйцо, 100 г нежирного мяса или рыбы.

Употребляйте не меньше 100 г творога и 50 граммов твердого сыра.

Съедайте один или два кусочка цельнозернового хлеба.

Употребляйте по 100 г каши. Лучше всего подойдут овсянка, гречка или рис.

Пейте по 1-2 стакана кисломолочного продукта.

Употребляйте по четыре вида разных овощей и фруктов.

Перекусывайте орехами.

Не забывайте про зелень.

Употребляйте не меньше 2-х десертных ложечек разных видов растительного масла.
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Добавил klava в категорию Дерматология

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