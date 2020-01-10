Назван алкогольный напиток, который поможет избавиться от головной боли

Ученые рассказали о пользе пива для здоровья.Исследования показали, что пиво обладает способностью бороться с головной болью, мигренью, предотвращает болезни Паркинсона.А еще, как оказалось, пиво делает людей умнее.Пиво чудесно борется с жаждой и улучшает настроение, а еще у него есть другие свойства, о которых мало кто догадывался. Как говорят китайские ученые из университета Ланжоу, в хмеле, из которого изготавливают пиво, есть особое вещество — ксантогумол.Оно стимулирует работу головного мозга. Ксантогумол обладает антибактериальным и антиоксидантным действием.На примере крыс исследования показали, что пиво улучшает память, ориентацию, защищает от воспалительных процессов и нейродегенеративных заболеваний.