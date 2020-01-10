Важные продукты для правильного функционирования мозга

Для хорошей памяти и ясного ума.Хотите улучшить работу мозга и памяти? Порежьте шпинат. Сварите пару яиц. Потушите рыбу. И приправьте маслом грецкого ореха. Рецепт быстрого и ясного ума — в правильном питании.ЯгодыВ каждой маленькой ягоде скрыта огромная польза. Например, чемпионы по защите мозга — черника и ежевика. В их составе антоцианин — антиоксидант, который обладает противовоспалительными свойствами, улучшает функции мозга и поднимает настроение.Съедайте полчашки ягод два-три раза в неделю, чтобы голова работала лучше. А ещё в них много полезных микроэлементов и кислот: молочная, лимонная, хинная, щавелевая и другие. Пожалуй, это самый вкусный витамин, от которого невозможно отказаться.ЯйцаИсследования показали, что яйца не повышают уровень холестерина. А значит, можно смело съедать шесть-восемь яиц в неделю! В них масса полезных элементов: фолиевая кислота, биотин, витамины А, Е, D, В12 и В3, Омега-3. А яичный желток является источником холина — вещества, которое улучшает память и работу мозга. Со временем наш организм вырабатывает холин в недостаточном количестве: его уровень в крови у детей в семь раз больше, чем у взрослых.Регулярно съедайте одно-два яйца в день, и вы улучшите работу головного мозга.ШпинатПомните Моряка Попая из мультфильма? Он постоянно ел шпинат, чтобы стать сильнее. Попай был умным малым: шпинат содержит целый список полезных элементов и стимулирует работу мозга. В нём есть лютеин, который поддерживает когнитивные способности и помогает лучше запоминать информацию.Шпинат употребляют в пищу с чесноком и оливковым маслом, а также добавляют в разные блюда. Например, делают фритатту со шпинатом и грибами.ЛососьРыба и морепродукты — источник жирных кислот Омега-3, которые предотвращают развитие проблем с памятью и вниманием. К примеру, если съедать порцию лосося один-два раза в неделю, то мозг будет работать быстрее, настроение улучшится и снизится риск заболеваний сосудов.ПортулакПортулак — это полезный сорняк, который употребляют в пищу. У него мягкий, немного пряный, ореховый вкус, а листья содержат витамины С и Е, провитамин А, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, минеральные соли.Традиция использовать портулак для стимуляции работы мозга уходит во времена Гиппократа: древнегреческий целитель советовал добавлять растение в пищу пожилым людям, которые страдали от проблем с памятью. Портулак готовят на пару с оливковым маслом, добавляют в салат или подают как гарнир.СемечкиНекоторые продукты мы употребляем постоянно и не задумываемся об их полезных свойствах. Например, семечки, которые многие считают лишь перекусом, помогают мозгу работать быстрее. Самыми полезными считаются тыквенные семечки и семена льна. Они очень калорийны, но содержат только ненасыщенные жиры Омега-3. Также в их составе предостаточно фолиевой кислоты, витаминов А, К, С и D и группы В.В тыквенных семенах присутствует компонент L-триптофан, который повышает тонус и борется с депрессиями. Добавляйте семечки в рацион каждый день по 30 грамм — в супы, салаты, соусы, напитки. Или употребляйте в чистом виде без термической обработки: так полезнее.Грецкие орехи и масло из грецкого орехаВ Древнем Вавилоне правители запрещали обычным людям есть грецкие орехи. Нарушителям грозила смертная казнь. А всё из-за влияния этого продукта на мозг: правители не могли допустить, чтобы простолюдины с каждым съеденным орехом становились умнее. Конечно, грецкий орех не прибавит десяток пунктов к IQ, но пользы принесет в самом деле немало.Грецкий орех, который и внешне напоминает полушария мозга, содержит высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот: они необходимы для активного умственного процесса. Уникальны даже листья, почки дерева грецкого ореха и, конечно, масло. В его составе рекордная концентрация витамина Е, цинк, медь, йод, кальций, магний, железо и фосфор. Так что заведите новую привычку: вместо бублика съедайте немного удивительно полезных грецких орехов.