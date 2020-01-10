Диетологи раскрыли главный секрет эффективного похудения

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Какие фрукты и овощи помогут быстро похудеть.Фрукты и овощи – неотъемлемая составляющая здорового рациона, основа многих действенных диет. Однако далеко не каждый дар природы способен обеспечить эффективное похудение.Да, в большинстве видов свежих овощей и фруктов содержится немало витаминов и других ценных веществ, клетчатки, однако калорийность плодов варьируется.К наиболее калорийным дарам природы относят: бананы, виноград, картофель, а также сухофрукты. Но это не означает, что от данных продуктов придется полностью отказаться во имя красивой фигуры. Есть те же бананы можно, но в меру.А вот к самым малокалорийным продуктам относятся: слива, огурцы, томаты, тыква и шпинат.Продолжительные фруктовые или овощные диеты должны иметь сбалансированный состав. Только в этом случае можно не навредить здоровью. Поскольку в груше, персиках или огурцах не содержится животный белок, строгая система похудения на этих продуктах не должна длиться больше одной недели.Результаты похудения на фруктово-овощных методиках зависят от длительности курса, калорийности используемых продуктов и других факторов. За месяц можно похудеть на 10-12 килограмм. Если методика снижения веса рассчитана на больший срок, то в рацион помимо яблок и капусты нужно будет включить источники белка.