Названы продукты, сильно окрашивающие зубы

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Большинство из нас сталкивалось с этой проблемой.Желтизна зубов вызывает дискомфорт и заставляет сдерживать улыбку. Но ее можно избежать. Для этого необходимо исключить из своего рациона определенные продукты, из-за которых зубы теряют естественный цвет.Белое виноИзвестно, что красное вино в небольших дозах приносит пользу для здоровья, но отрицательно влияет на зубы. Влияние белого вина оказалось еще хуже. В 2009 году американские ученые пришли к выводу, что этот напиток может вызвать изменение цвета зубов. Это происходит из-за того, что в нем содержатся танины (группа фенольных соединений растительного происхождения) и кислоты, разъедающие эмаль.ЯгодыСочетание натуральных цветов ягод и большого количества сахара в них может стать причиной желтизны зубов. Ягоды приклеиваются к зубной эмали, создавая специфическую пленку. Этим свойством обладают все продукты из ягод, так что не имеет значения, в каком виде вы их употребляете.ЧайВ нем содержится большое количество танинов. Эти вещества могут вызвать изменение цвета зубов. Интересно, что в кофе их содержание ниже. Таким образом, среди этих двух напитков именно чай является более опасным для зубов.Соевый соусОдной из главных причин изменения цвета зубов являются темные жидкости. Возглавляет их список соевый соус. В нем содержится пигмент, который приклеивается к зубам и приводит к появлению пятен.КарриНесмотря на свой вкус и насыщенный аромат, эта специя несет угрозу для ваших зубов. В карри содержится сильный пигмент, который может окрасить ваши зубы в желтый цвет